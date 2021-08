Il copione non cambia. Mai. Il fuoco, la paura, la fuga, i Canadair, le polemiche. Le recriminazioni. E le promesse. Una sequenza sempre uguale a sé stessa. Ovunque. Dall’Italia alla Grecia, alla Turchia, soltanto per citare i tre Paesi mediterranei che in questi giorni sono stati preda delle fiamme.

I roghi distruggono il bosco e la vegetazione, arrivano sempre più spesso ai margini delle case – colpa non di rado di un’urbanizzazione senza regole – e stravolgono il paesaggio. Non solo: colpiscono duramente le attività economiche, in particolare quelle agricole. Uccidono gli animali, vittime inermi del fronte incendiario. Cambiano il territorio. Qualche volta per sempre.

Il fuoco è ormai un compagno fedele delle estati, a tutte le latitudini. Non passa giorno senza che le cronache si riempiano...