Si tratta di poco più che trentenni, responsabili dell’uccisione di diverse persone ad Aurora fra la fine degli anni 1990 e gli inizi del 2000. Polis li definisce «spregevoli e colpevoli», ma spiega come la commutazione della loro pena riflette il fatto che «la pena di morte nello Stato del Colorado non può e non è mai stata gestita in modo equo».