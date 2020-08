La notizia è arrivata dopo che il primo ministro irlandese Micheal Martin aveva dichiarato che il comportamento dell’alto funzionario ha «minato l’intero approccio alla salute pubblica in Irlanda». «Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario UE per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen». Dichiara il commissario UE per il commercio in una nota.