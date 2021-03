Il ministro degli Interni americano Alejandro Mayorkas ha difeso la strategia del presidente Jeo Biden sull’immigrazione e ha sottolineato in varie interviste che il confine col Messico «è chiuso». «Il confine è chiuso, stiamo espellendo le famiglie e gli adulti soli», ha detto Mayorkas alla NBC, aggiungendo che i minori non accompagnati non devono tentare di intraprendere alcun viaggio per raggiungere la frontiera ora. Ma il messaggio che arriva dall’amministrazione sembra a volte contraddittorio, in particolare quello di Mayorkas che scoraggia i richiedenti asilo dal mettersi in cammino ora, mentre altri membri dell’amministrazione USA sostengono che non dovrebbero muoversi e chiedere l’asilo stando nei Paesi dove si trovano. Joe Biden intende visitare «ad un certo punto» il confine, che sta registrando nuove ondate di migranti. Lo ha detto ai cronisti tornando alla Casa Bianca da Camp David, dove ha trascorso il weekend con la famiglia. Il presidente ha inoltre riferito che la sua amministrazione sta lavorando perché potenziali migranti in cerca di asilo possano chiederlo dai Paesi in cui vivono.