La guerra al confine con Gaza mette a tacere la politica e rovescia le carte in tavola sia in Israele sia fra i palestinesi. Gli equilibri che sembravano raggiunti su entrambi i fronti sono ora cambiati.

L’antagonista di Netanyahu, Yair Lapid, ad un passo dalla formazione di un ‘governo di cambiamento’, ora tace assieme con i suoi partner Naftali Bennett e Gideon Saar. Due giorni fa sembravano vicini alla meta con il sostegno di Mansur Abbas, leader della lista Raam fiancheggiatrice del movimento islamico in Israele. Ora però i contatti sono bloccati dai combattimenti e Netanyahu può forse tirare un sospiro di sollievo.

Anche in casa palestinese il quadro politico è in evoluzione. Il pragmatico Abu Mazen ha perso quota dopo aver annullato le elezioni politiche: sia per il mancato assenso israeliano al voto a Gerusalemme Est sia perché Fatah, diviso in tre liste, avrebbe probabilmente perso. Dopo i fatti di Gerusalemme Hamas si presenta come primo difensore della causa nazionale e raccoglie scene di entusiasmo nella Spianata delle Moschee nella ricorrenza del Ramadan.

Per tornare in Israele, gli episodi di violenza fra la popolazione araba hanno inferto un duro colpo agli sforzi di Lapid, Bennett e Saar. «I contatti sono sospesi», ha fatto sapere Mansur Abbas, «ne riparleremo quando gli animi si saranno calmati».

Ma nel partito Yamina di Bennett ora serpeggia il dissenso e alcuni dirigenti avvertono che non sosterranno un governo che si appoggiasse su «sostenitori del terrorismo», fra cui Raam. Senza loro, Lapid e Bennett non avrebbero una maggioranza. Amit Segal, della Tv Canale 12, tira le fila: «Adesso non si può più ipotizzare alcun governo che si basi sul sostegno di una lista araba». Concorde il ministro delle Finanze Israel Katz, del Likud.

Qualcuno sospetta che, al di là delle oggettive tensioni militari, Netanyahu stia «giocando sporco». Fra questi Attila Somfalvi, del sito Ynet: «Un anno fa sfruttò la COVID per convincere Gantz a fare un governo di emergenza. Adesso tenta lo stesso imbroglio per impedire un governo di cambiamento. Chi non lo capisce è un dilettante».

Identica analisi è giunta dal ministro degli Esteri palestinese Riad al-Maliki: «È chiaro che Netanyahu sta combattendo per la sua sopravvivenza. Punta ad una escalation a Gerusalemme e Gaza per fini privati legati ai processi e all’isolamento sulla scena politica».

L’Autorità nazionale palestinese dal canto suo è attiva sulla scena internazionale - oggi Abu Mazen ha ricevuto un messaggio personale dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden - ma sul piano interno è stata messa in ombra dall’attivismo di Hamas. Un suo portavoce, Fawzi Barhum, si è espresso oggi da Gaza con toni trionfalistici: «Ci siamo assunti l’incarico - ha detto - di insegnare ad Israele a pensarci bene prima di attaccare i palestinesi».

Hamas e la sua ala militare, ha aggiunto, «seminano confusione nelle città di Israele. La Resistenza armata guidata da Hamas sa bene come condurre la campagna militare». Ora che il progetto elettorale di Abu Mazen è tramontato, «i portabandiera dei palestinesi siamo noi», è il messaggio dei miliziani.

