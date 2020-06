«È una figura polarizzante», hanno detto in un comunicato alcuni rappresentanti di Camera e Senato del Golden State. Oltre alla statua dell’esploratore italiano, stesso destino per quella della regina Isabella (di Castiglia). «La presenza di queste statue nel Congresso della California dal 1883 - si legge ancora nel comunicato - è completamente fuori posto. Saranno rimosse».

La California aveva già eliminato il Columbus Day nel 2009, non come forma di protesta ma per risparmiare soldi durante la crisi dei subprime e del mercato immobiliare. Nel frattempo si è cercato di istituire un «Indigenous Peoples’ Day» per ricordare gli indiani d’America ma senza successo.