La pandemia di coronavirus espone l’intero sistema, e in particolare la sanità, a maggiori rischi di corruzione: è il monito lanciato da Greco, organismo per la lotta alla corruzione del Consiglio d’Europa. In un suo documento, Greco evidenzia anche «l’emergere del fenomeno di pagamenti sottobanco per avere la priorità nell’accesso ai servizi sanitari, a test e prodotti farmaceutici, a servizi di sepoltura e aggirare le regole di quarantena in Paesi dove era praticamente sconosciuto».

Il presidente di Greco, Marin Mrcela, raccomanda a tutti i 50 Stati membri dell’organismo, di «non sottovalutare i rischi» nel momento in cui i Paesi «affrontano l’emergenza, di una concentrazione dei poteri, di deroghe sui diritti e le libertà e dell’immissione nell’economia di somme considerevoli per far fronte alla crisi». L’arma migliore contro la corruzione, dice Mrcela, è la trasparenza.

«Tutte le decisioni sulle misure prese dal potere centrale, regionale e locale per affrontare la pandemia devono essere trasparenti, poter essere sottoposte a controlli e deve essere possibile risalire a chi ha la responsabilità per le scelte fatte» dichiara il presidente di Greco.

Nell’allertare sui pericoli Greco indica agli Stati «le linee» da seguire per prevenire la corruzione nel settore della sanità, in particolare per quanto riguarda le gare d’appalto, il fenomeno dei pagamenti sotto banco in ospedali e altre strutture mediche, gli investimenti nella ricerca e sviluppo di vaccini e nuove medicine, e le frodi legate al Covid-19.

L’organo del Consiglio d’Europa, fornisce inoltre una serie di principi da seguire per ridurre i rischi di corruzione nel settore privato e chiede agli Stati di seguire le raccomandazioni dell’organizzazione per quanto concerne la protezione dei cosiddetti «whistleblower», persone che lavorano per il pubblico o il privato e decidono di denunciare un atto irregolare o illegale di cui sono state testimoni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata