La decisione della Turchia di ritirarsi dalla Convenzione d’Istanbul «è un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in Turchia, in Europa e anche oltre». Lo dichiara la segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, dopo l’annuncio di Ankara del ritiro dalla Convenzione per la protezione delle donne dalla violenza.