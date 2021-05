Secondo quanto riferisce il sindacato Csif, si tratta di un «riconoscimento fondamentale» per far sì che la persona vittima della malattia sia tutelata anche in caso di effetti a lungo termine dopo aver contratto la malattia.

Il caso oggetto della sentenza è quello di un impiegato amministrativo di un centro sanitario della Castiglia-La Mancia, che si contagiò sul lavoro e dovette poi mettersi per due volte in malattia a causa delle conseguenze del Covid.

Tuttavia, lo Stato non riconobbe il suo contagio come malattia professionale. Secondo Csif, finora sono stati riconosciuti solo casi di infortunio sul lavoro, il che non garantisce tutele permanenti. La sentenza resa nota oggi, hanno spiegato ai media iberici responsabili di questo sindacato, costituisce «un primo passo» per far sì che il Covid venga riconosciuto come causa di malattia professionale «per tutti i lavoratori dei centri sanitari».