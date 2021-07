Il controverso comico Dieudonné M’Bala M’Bala è stato condannato oggi a quattro mesi di carcere e ad una multa di 10.000 euro in due casi distinti che lo vedono condannato per «ingiuria pubblica» e «incitamento all’odio» di stampo antisemita.

Dieudonné, 55 anni, era assente al momento dell’udienza. Nel primo dossier era finito alla sbarra per «ingiuria pubblica nei confronti di un funzionario», Frédéric Potier, ex responsabile interministeriale incaricato della lotta al razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti-LGBT, in un video trasmesso nel settembre 2020. Il tribunale lo ha condannato a pagare una multa di 10.000 euro.

Quanto al secondo dossier, riguarda due altri video del maggio 2020, con contenuti ritenuti di «ingiuria pubblica di carattere antisemita» e «contestazione di crimini contro l’umanità». Sono valsi al comico la condanna a quattro mesi di carcere anche se lui sostiene di non essere l’autore di quei filmati. Durante il processo, a maggio, Dieudonné si è difeso dicendo che si tratta di ‘deepfake’, una tecnica molto sofisticata di pirataggio informatico, ma ciò non è stato sufficiente a convincere i giudici. Non è la prima volta che Dieudonnè viene condannato per le sue uscite di stampo antisemita.