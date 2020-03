Milano chiusa per coronavirus: il decreto del Governo italiano ha avuto qui i suoi effetti più evidenti, visto che l’onda lunga dell’Expo 2015 ha trasformato la città in una meta turistica fra le più frequentate d’Italia, senza contare il boom di fiere, eventi, presentazioni e di tutto quanto fa terziario. Il paesaggio di ieri, anche in centro, era assurdo. Con i tram vuoti a girare sferragliando e quasi nessuno per le strade, essendo aperti solo negozi di alimentari, farmacie ed edicole. Il primo giorno di almeno quindici di quello che non viene chiamato coprifuoco ma gli assomiglia molto.

Controlli

Milano ha colto meglio di altre città, Roma in particolare, lo spirito di questa auto-reclusione. Nonostante i controlli di polizia siano pochi e quasi tutti sulle direttrici di accesso alla città, qualcosa a metà fra il senso civico e la paura ha prevalso e chi ieri era in giro aveva almeno un sacchetto della spesa a testimoniare la buona fede. Ieri fra l’altro è stato il primo giorno di chiusura totale dei bar, che invece ancora mercoledì potevano lavorare fino alle 18 per quei pochi clienti rimasti, rigorosamente al tavolo e non al banco.

Telelavoro

Stando alle auto parcheggiate, la città si è in parte svuotata: lo stop alle attività sciistiche non ha impedito a qualcuno di trascorrere questo periodo nella propria casa di montagna. Il resto lo ha fatto il lavoro da casa, per chi ne ha la possibilità, il mitico smart working che da materia per convegni è diventato un obbligo. Quasi tutte le banche, da Intesa-San Paolo a Unicredit, lo stanno praticando e a dirla tutta non si è avvertita una grande differenza.

Voci dalla città

In questo periodo sarebbe facile un collage di dichiarazioni di VIP. Ma la gente reale, quella che di solito non può permettersi di passare settimane a casa a guardare Netflix o Sky, come ha reagito? Massimo Romano, tassista per il 4040, osserva che il lavoro si è quasi azzerato: "La svolta sono stati i positivi di Codogno. Da lì la gente ha iniziato a non venire più a Milano e il lavoro per noi tassisti è diminuito dall’80 al 90%. Sono tre settimane che la situazione è questa: una sciagura per tutte le piccole attività". Guido Rolla, consulente finanziario per IW Bank, ha notato un curioso incremento del lavoro: "Mai come nelle ultime ore mi stanno chiamando clienti vecchi e nuovi, anche la sera tardi, per l’analisi del loro portafoglio. Un po’ per la preoccupazione nei confronti del futuro, un po’ perché avendo tempo libero a disposizione stanno prestando più attenzione agli investimenti. Quasi tutte persone gestibili con il telelavoro, ma in qualche caso no". José Luis Hernandez, portinaio messicano nella centralissima piazza Borromeo, ci dice che l’attività principale del portinaio, quella di osservare gli altri, è fortemente limitata: "Non passa più nessuno nemmeno in centro, è peggio che a Ferragosto. Mi impressiona il silenzio, più ancora delle poche persone. È un silenzio che fa paura".

Cinesi

Milano ha strade davvero deserte soltanto da ieri, nelle sue zone ad alta densità di cinesi la situazione è stata anticipata di un mese. Chiusure di ristoranti, bar e centri estetici, senza aspettare indicazioni dall’alto ma iniziando per tempo una sorta di autoquarantena di massa, sulla base del semplice passaparola. Sta destando scalpore il fatto che a Milano non ci sia ancora un solo caso ufficiale di coronavirus fra cinesi, visto che questa epidemia in Cina è nata e qualche cinese i contatti con la madrepatria li ha mantenuti anche se la maggior parte dei cinesi di Milano è originaria dello Zhejiang, quasi 1.000 chilometri da Wuhan. Ci dice Paolo, barista cinese (ma nato a Milano) di via Paravia, a poche centinaia di metri dallo stadio di San Siro: "Abbiamo preferito essere prudenti, in base alle notizie provenienti dalla Cina. Per limitare il contagio l’unica strada concreta è l’isolamento. Mi dispiace che il nostro bar sia chiuso, ma è un sacrificio che andava fatto".

Assalto ai forni

Insomma, Milano per il momento reagisce bene ad una situazione che ricorda il "dopo" di tanti film su catastrofi o guerre atomiche. I temuti accaparramenti e assalti ai forni, stile Promessi sposi, non ci sono stati, anche se fuori dai supermercati fin dalle 8 del mattino ci sono code visto che nei più piccoli può entrare solo un massimo di tre clienti contemporaneamente. Presso la grande distribuzione sta diventando difficile trovare frutta, verdura e pane (anche in centro), ma i fruttivendoli hanno tutto e si sono dimostrati più onesti di certi farmacisti che hanno venduto mascherine mediche per l’equivalente di 70 franchi l’una.

Sala sconfitto

Il sindaco Beppe Sala, dopo tre anni e mezzo di buona immagine, è alle prese con la prima crisi della sua gestione, aggravata da una sottovalutazione disastrosa. Il suo hashtag #milanononsiferma rimarrà nella storia, ma in negativo. E forse i dividendi politici del coronavirus saranno incassati dalla Lega di Salvini, a Milano molto meno forte che nel resto d’Italia. Di sicuro il pallino del gioco è in mano alla Regione Lombardia, anche con il possibile ospedale da campo tipo Wuhan da costruire in pochi giorni presso la Fiera di Rho.

