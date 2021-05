Il problema del coprifuoco dal punto di vista scientifico, precisa Bassetti, ordinario di infettivologia all’Università di Genova, «è che non abbiamo dati per dire che funzioni. Sappiamo che da quando è stato istituito ha dato risultati ma insieme a altri provvedimenti, come la chiusura di bar e ristoranti. Oggi però non so a cosa serva tra le 22 e le 23, nel momento in cui locali e ristoranti sono comunque aperti». Questo provvedimento dovrebbe disincentivare il movimento, ma «se le persone sono in giro per 3 ore la sera invece che per 4 ore, si ha solo l’effetto contrario a quello voluto, perché fanno la stessa cosa per un’ora in meno, quindi si concentrano di più, si assembrano di più e ci sono più contatti». Inoltre, precisa Bassetti, «il coprifuoco è stato introdotto a ottobre e siamo a maggio. Sappiamo che più tempo durano le misure e meno vengono rispettate». Quindi, «bisogna trovare un compromesso, ovvero prolungarlo fino alle 24. Poi con il caldo e l’aumento dei vaccinati, si potrà pensare di togliere questo limite, come hanno fatto altri paesi europei. Anche per non castrarci dal punto di vista turistico».