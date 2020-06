Ancora proteste, disordini e arresti negli Stati Uniti dopo la morte dell’afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia a Minneapolis, a opera di un agente bianco, citato in tribunale per oggi. Mentre in tutti gli Stati Uniti continuano a crescere le tensioni tra le forze dell’ordine e manifestanti per la morte di Floyd, alcuni dirigenti di polizia e agenti si sono uniti ai dimostranti in segno di solidarietà. A volte chinandosi su un ginocchio - un atto di protesta popolare nel mondo sportivo americano per denunciare le iniquità razziali - come hanno fatto due agenti nel Queens, a New York, rimanendo in cerchio mentre venivano letti i nomi di altri afroamericani uccisi dalla polizia, come Trayvon Martin e Philando Castile. In Michigan lo sceriffo della contea di Genesee Chris Swanson ha marciato con i dimostranti, come pure il capo della polizia di Norfolk, in Virginia. In ginocchio anche alcuni agenti al Lafayette park nella capitale, davanti alla Casa Bianca, a Miami e a Santa Cruz. Tutti episodi circolati sui social e diventati virali.

Jeffrey Maddrey in ginocchio in segno di solidarietà a George Floyd a Brooklyn, New York. © AP Photo/Wong Maye-E

Anche Medaria Arradondo, capo della polizia di Minneapolis, il primo afroamericano, si è recato nel luogo in cui un suo agente ha ucciso George Floyd, «per rendergli omaggio». Rispondendo in diretta sulla CNN alla famiglia della vittima che chiede l’arresto anche degli altri tre poliziotti coinvolti, ha detto che «il silenzio e l’inazione sono complicità». La morte di Floyd, ha aggiunto, è stata una «violazione di umanità».

Migliaia di arresti nel fine settimana, anche la figlia del sindaco della Grande Mela

La polizia ha anche arrestato 2.564 persone in una ventina di città americane. È il bilancio del Washington Post. Circa un quinto è finito in manette a Los Angeles. Le accuse includono la violazione del coprifuoco, furto e danneggiamento. Anche Chiara de Blasio, la figlia 25.enne del sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan, lo scrive il New York Post, citando le forze dell’ordine. La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12.strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.

La scena di un arresto a New York. © AP Photo/Wong Maye-E

Undici arresti anche a Londra

Le manifestazioni non si sono però limitate agli Stati Uniti: molte persone sono scese in strada anche in altri Paesi come la Nuova Zelanda o la Gran Bretagna. Anche la polizia londinese ha infatti arrestato 11 manifestanti che partecipavano a un raduno davanti all’ambasciata degli Stati Uniti di Londra in memoria di Goerge Floyd, l’afroamericano ucciso durante l’arresto a Minneapolis. Lo riferisce la Metropolitan Police in una serie di tweet. Gli arresti, avvenuti in momenti diversi, sono scattati per varie accuse, dal possesso di arma alla violazione delle restrizioni contro il coronavirus.

Coprifuoco sempre più vasto

Oltre 20 Stati e quasi 40 città USA hanno intanto fatto scattare il coprifuoco in vista di un’altra notte, quella tra domenica e lunedì, di proteste per la morte di George Floyd. Tra queste anche la capitale Washington dove è stata mobilitato la Guardia nazionale. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 23 locali (le 5 di notte in Svizzera) alle 6 del mattino (le 12 da noi) e, malgrado già in essere non sta tuttavia placando il malcontento della popolazione che continua a manifestare.

Trump nel bunker per sicurezza

Gli agenti del Secret Service avrebbero portato il presidente americano Donald Trump in un bunker sotterraneo della Casa Bianca per quasi un’ora venerdì sera, quando la protesta per la morte di George Floyd si è infiammata davanti alla presidenza. Lo scrive il New York Times, citando una fonte a conoscenza diretta dell’episodio. Non è chiaro se anche Melania e il figlio Barron siano stati condotti nel bunker con lui.

Con le proteste si teme una nuova ondata di contagi a New York

Intanto si teme che le proteste di massa degli ultimi giorni in almeno 75 città americane potrebbero causare una nuova ondata di contagi di coronavirus negli USA, dove ad oggi ci sono 1, 8 milioni i casi positivi ed oltre 104 mila vittime. Lo scrive il New York Times, raccogliendo le preoccupazioni di esperti sanitari e amministratori locali. Nelle manifestazioni ci sono migliaia o centinaia di persone, spesso senza mascherina, e comunque senza alcun distanziamento sociale.

