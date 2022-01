Bandiere dell’Unione europea a mezz’asta presso gli edifici delle istituzioni europee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento UE David Sassoli. Nella sede dell’Europarlamento nella capitale belga le bandiere a sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano a mezz’asta dalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche la Commissione e il Consiglio UE hanno fatto lo stesso negli edifici del quartier generale europeo.

«Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico». Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David», aggiunge.

«La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un’Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l’assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei». Così il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Sassoli, con gli altri leader europei, ha saputo accompagnare - afferma Mattarella - una svolta decisiva per il futuro dell’Europa: dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partire dal Mediterraneo. Anche con l’impegno per la Conferenza sul futuro dell’Unione. Politico appassionato, leader leale, rigoroso, ha saputo nutrire con la sua cultura una iniziativa politica al servizio delle persone e delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla ricerca del bene comune. Qualità che aveva saputo esprimere anche nella sua attività di giornalista». «Ai suoi familiari sono rivolti la vicinanza e il cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e il sentimento di riconoscenza della Repubblica per la sua opera preziosa, espressione di intensa passione civile», esprime il Capo dello Stato italiano.

«Triste e commosso per l’annuncio della morte di David Sassoli. Europeo sincero e appassionato, il suo calore umano, la sua generosità, la sua convivialità e il suo sorriso ci mancano già. Condoglianze sincere alla sua famiglia e alle persone a lui vicine». Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio UE Charles Michel.

Il premier italiano Mario Draghi esprime il suo più sentito cordoglio per la morte di David Sassoli. «Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese Ue, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del governo e mie personali».

«La scomparsa di David Sassoli è un grande dolore. Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del parlamento europeo. Riposa in pace, caro amico». Lo scrive in italiano su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera UE, Josep Borrell.

l decesso del presidente del parlamento europeo, David Sassoli, non è passato inosservato neppure a Berna: in un tweet diffuso stamane, i presidenti delle Camere federali, Irène Kälin (Verdi/AG) e Thomas Hefti (PLR/GL), esprimono «il loro profondo cordoglio» per la morte dell’ex giornalista della Rai e «rivolgono le loro più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai membri del Parlamento europeo».

«Ho appreso con sgomento la notizia della morte di David Sassoli» ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, tramite l’account twitter del suo portavoce Steffen Hebestreit. «L’Europa perde un presidente del Parlamento impegnato, l’Italia un politico intelligente, la Germania un buon amico» prosegue il messaggio di cordoglio del cancelliere tedesco socialdemocratico. «Il nostro pensiero va alla famiglia», conclude Scholz.

«Profondamente rattristato per la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Un combattente dell’Europa, un difensore sincero e coraggioso della democrazia e dei valori della nostra Unione». Lo scrive in un tweet il segretario di Stato francese agli affari europei, Clément Beaune. Da parte sua, l’europarlamentare di RenewEurope, Stéphane Bijoux, si dice «molto triste» per la morte di Sassoli, «Lo tengo nella memoria e saluto il suo coraggio e la sua lotta per la difesa di un’Europa solidale, forte e rispettata». Tra le reazioni dei politici francesi, anche quella dell’eurodeputato di Place Publique, Raphael Glucksmann. «Triste notte, davvero. Riposa in Pace, caro David, in questi tempi di grida e furore, la tua calma domava le onde e la tua costanza ignorava i venti», scrive in un tweet. Come anche l’europarlamentare di Nouvelle Donne (S&D), Pierre Larrouturou. «Grande tristezza nell’apprendere della morte di David Sassoli. Prima di essere il Presidente del Parlamento europeo, è stato un uomo al servizio degli altri. Attento alle donne e agli uomini piu’ poveri. Innamorato di dialogo e di giustizia sociale. Riposa in pace, David».

Il Papa ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia per la morte di David Sassoli. Nel telegramma, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, si evidenzia il «grave lutto che colpisce l’Italia e l’Unione europea». Il Papa lo ricorda «quale credente animato di speranza e di carità, competente giornalista e stimato uomo delle istituzioni che, in modo pacato e rispettoso, nelle pubbliche responsabilità ricoperte si è prodigato per il bene comune con rettitudine e generoso impegno, promuovendo con lucidità e passione una visione solidale della comunità europea e dedicandosi con particolare cura agli ultimi».

«Alla guida del Parlamento europeo dal 2019, David Sassoli ha portato alto l’impegno per i nostri valori democratici, conducendo con talento e passione i dibattiti della nostra agorà. La nostra Unione perde colui che è stato nel contempo un patriota italiano, un grande europeista e un instancabile umanista»: lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet in cui allega una foto di se stesso con David Sassoli.

«Un giorno triste per l'Europa»

«È un giorno triste per l’Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in italiano, ricordando David Sassoli nel corso di un punto stampa. Era «un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà e un buon amico, i miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici», ha aggiunto la presidente, che indossava un abito e una mascherina neri.

David Sassoli «in oltre un decennio di servizio al Parlamento europeo ha costantemente difeso la nostra Unione e i suoi valori. Ma credeva anche che l’Europa dovesse impegnarsi per qualcosa di più. Voleva che l’Europa fosse più unita, più vicina alla sua gente, più fedele ai nostri valori, questa è la sua eredità ed è così che lo ricorderò. Come un paladino della giustizia e della solidarietà e un caro amico», ha detto von der Leyen.

«David Sassoli era un uomo di profonda fede e di forti convinzioni, tutti amavano il suo sorriso e la sua gentilezza, eppure sapeva lottare per ciò in cui credeva», ha sottolineato la presidente della Commissione europea, ricordando che «nel 1989 era a Berlino, tra i giovani europei quando cadde il muro. E da allora si è schierato dalla parte della democrazia e dell’Europa unita».

