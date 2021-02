Qualcuno li ha ribattezzati «passaporti vaccinali», altri «corona-pass» o «documenti d’immunizzazione». La sostanza è sempre la stessa: un foglio, un timbro, una app che attesti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID e faciliti soprattutto gli spostamenti dei possessori, favorendo il ritorno a una normalità ormai agognata da troppo tempo.

L’esigenza è particolarmente sentita nei Paesi dell’Europa mediterranea, dove si pensa già alla prossima stagione turistica. Ma sino a questo momento è stata l’Islanda - nazione che non fa parte dell’Unione Europea pur rientrando nell’area Schengen - l’unica ad avere già provveduto: i passaporti per vaccinati sono in uso da fine gennaio e risparmiano, a chi li presenta all’arrivo, il test per la Covid e la quarantena.

A ruota, anche l’Ungheria ha annunciato l’emissione...