Prima la sfida al coronavirus, con un Boris Johnson spavaldamente senza mascherina che rifiutava il lockdown per non bloccare l’economia puntando invece a una «immunità di massa».

Poi le settimane drammatiche con lo stesso premier britannico finito in terapia intensiva, il dilagare dei contagi che a fine marzo impone un’inversione a U: il risultato è che Londra paga più di tutti, con un crollo del Pil nel secondo trimestre mai visto prima, e il peggiore in Europa, -20,4% nel secondo trimestre.

Un calo, quello messo nero su bianco dall’Ufficio statistico, mai visto dall’inizio delle serie storiche disponibili, che risalgono al 1955, e doppio rispetto ad economie come la Germania (-10,1%) e l’Italia (-12,4%).

La disfatta dell’approccio inglese - per alcune settimane acclamato dai nazionalisti di mezza Europa come esempio libertario di un Governo attento a non danneggiare le imprese, e avvantaggiato da una Bank of England che compra direttamente il suo debito all’emissione - è anche nel fatto che l’economia torna in recessione per la prima volta dal 2008.

E presenta problemi identici a quelli di Italia, Francia, Germania o Usa: una disoccupazione che ha preso il volo, nonostante la rete di protezione della cassa integrazione, imprese che non riescono a far fronte ai pagamenti, nonostante l’attivismo della banca centrale e della politica di bilancio. Tanto che il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak commenta, «avevo previsto che sarebbero arrivati tempi difficili e ora sono qui. Centinaia di migliaia di persone hanno perso il posto di lavoro, e purtroppo nei mesi a venire succederà a molti altri».

Parole che sottolineano il dilemma del Governo Johnson, e non solo: 10 milioni di posti messi in ‘furlough’, sorta di cassa integrazione, spesa pubblica massiccia per sostenere il sistema produttivo, tanto che Sunak sta ridimensionando gli aiuti a chi ha perso il lavoro e si parla di un ritorno all’austerity per raddrizzare le finanze pubbliche.

Con il rischio, se la disoccupazione prende il volo, di un colpo ai consumi in grado di indebolire proprio i settori più colpiti dal lockdown. E con molte imprese sul piede di guerra perché non riescono a pagare le tasse, che le amministrazioni richiedono con urgenza per poter fornire servizi essenziali.

Di positivo c’è che i dati parlano di una ripresa a giugno, con un +8,7% del Pil. Un rimbalzo che potrebbe preludere a un’inversione di tendenza nel terzo trimestre, anche se molti indicatori suggeriscono prudenza: a differenza di altre economie europee, come la Germania, dati ad alta frequenza come l’utilizzo di carte di credito e i consumi elettrici sono ancora al di sotto del livelli pre-pandemia.

L’economia inglese soffre alcune aggravanti dovute alla sua composizione strutturale. Sono in calo record, nel secondo trimestre, tanto i servizi quanto la manifattura e le costruzioni, ma la quota di Pil elevato legata ai ‘consumi sociali’, dalla ristorazione al commercio al dettaglio, secondo Sunak ha reso la Gran Bretagna più vulnerabile al Covid rispetto ad altri Paesi europei.

Sullo sfondo, la scadenza a fine anno del periodo transitorio per la Brexit: un fattore già da solo in grado di colpire gli investimenti, lo spettro di dazi maggiorati se non ci sarà l’accordo con l’Unione europea, possibile ultima tegola su un Johnson che festeggia un anno da premer vissuto pericolosamente.

