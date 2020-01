Il coronavirus contro il quale si sta lottando in questi giorni ha dato una picconata anche alla Grande muraglia. Tratti della millenaria fortificazione cinese sono stati infatti chiusi al pubblico per limitare ulteriormente i contatti fra persone e quindi le possibilità di contagio .

A Whuan, epicentro dell’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina , è invece corsa contro il tempo per costruire un ospedale da 1000 posti letto. Lo riferisce il Guardian.

Un vaccino contro il nuovo coronavirus potrebbe esser testato sull’uomo in tempi record, meno di tre mesi, rispetto ai 20 mesi del vaccino sperimentale per la Sars». Lo afferma uno dei massimi esperti nel mondo di immunologia, l’americano Anthony S. Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) del National Institutes of Health (l’agenzia di controllo del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca e della salute pubblica).