Il nuovo coronavirus esisteva già in tutto il mondo prima di emergere in Cina ed è scoppiato come un’epidemia nel luogo e nel momento in cui si sono verificate le condizioni più favorevoli. Questa l’opinione espressa al quotidiano britannico The Telegraph dal dottor Tom Jefferson, esperto e tutor associato presso il Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) dell’Università di Oxford e professore invitato alla Newcastle University.