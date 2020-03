Si chiama coronavirus, ma per colmo di paradosso allunga le sue ombre come una minaccia anche sulla vecchia monarchia britannica. Nel Regno Unito non manca l’inquietudine per l’età avanzata di Sua Maestà la regina: apparsa in forma e solida come una roccia in questi giorni, e tuttavia prossima alla boa dei 94 anni, che girerà ad aprile.