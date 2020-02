La conclusione della settimana della moda di Milano ha subito un duro colpo dovuto alla diffusione del coronavirus. Se fin dall’inizio i brand hanno dovuto fare i conti con la mancata presenza della stampa e dei buyer cinesi, gli ultimi giorni hanno portato alcuni stilisti ad optare per sfilare a porte chiuse, fino al blocco totale e forzato nella giornata di lunedì.

Il primo designer a far sentire la sua voce è stato Giorgio Armani che, nella serata di sabato, ha diramato un comunicato stampa che annunciava che lo show domenicale si sarebbe svolto a porte chiuse e, di riflesso, sarebbe stato visibile unicamente online. La motivazione ufficiale contenuta della nota è stata: «Per non esporre ad alcun rischio i propri ospiti»; lo show è andato in onda alle 16.36 con lo stilista che, al termine della sfilata, è uscito inchinandosi, congiungendo le mani e allargando le braccia circondato da dodici modelle cinesi in abiti della collezione Privè. Una sorta di unione simbolica tra la Cina e quello che oggi sta accadendo in Italia.

Domenica mattina anche Lavinia Biagiotti, a poche ore dalla sfilata, ha deciso che la collezione Laura Biagiotti sarebbe andata in scena a porte chiuse, annullando quindi gli inviti allo show presso il Piccolo Teatro e comunicando la messa in onda nei siti di Camera Moda e nei social del brand.

In serata, dopo l’ordinanza della Regione Lombardia, sono state annullate tutte le sfilate, tutti eventi e tutte le presentazioni previste per la giornata di lunedì 24 febbraio, ultimo giorno di questa edizione della Fashion Week.

Giorgio Armani ha deciso anche di chiudere per tutta la settimana gli uffici di Milano, oltre le sedi produttive in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Piemonte, specificando inoltre che al personale non verranno trattenute ferie o altro.

Il gruppo Lvmh, proprietario di numerosi brand, ha chiesto ai general manager di non viaggiare dall’Italia verso le altre sedi internazionali, per limitare al massimo rischio di contagi o situazioni di pericolo. Anche il gruppo Tod’s ha chiesto a tutti i dipendenti di optare per il telelavoro da casa.

