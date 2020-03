Il programma di Italia1 «Le Iene» è stato sospeso per due settimane. Lo comunicano i vertici della trasmissione Mediaset in una nota. Una persona della redazione è risultata positiva al coronavirus e sono scattate le misure di quarantena per i dipendenti coinvolti. «Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset - si legge nel comunicato - ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione».