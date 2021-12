Ancora una volta la pandemia mette i bastoni tra le ruote al concorso di Miss Mondo. Dopo l’annullamento l’anno scorso, la finale per incoronare la reginetta del 2021, in programma a Porto Rico, è stata rinviata perché almeno 23 delle 97 concorrenti sono risultate positive alla COVID-19.

L’evento nell’isola caraibica, una diretta tv che avrebbe segnato il culmine di settimane di appuntamenti con le ragazze più belle del mondo come protagoniste, è saltato all’ultimo momento, poche ore prima dell’inizio dello show.

Le autorità sanitarie hanno riferito che sono stati rilevati 38 casi positivi associati al concorso, 15 membri dello staff e 23 concorrenti. Ed a quel punto gli organizzatori della serata hanno deciso di rimandare. Perché in questo momento, hanno sottolineato, deve prevalere «l’interesse per la salute e la sicurezza delle concorrenti, del personale, dello staff del pubblico in generale». L’obiettivo è di riprogrammare l’evento entro 90 giorni.