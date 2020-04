L’inquinamento potrebbe aumentare il rischio di morte per coronavirus: la sindrome Covid-19 potrebbe manifestarsi in modo più grave nelle persone esposte ad elevati livelli di smog.

È quanto riportato dalla BBC News che ha intervistato Maria Neira, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) World Health Organization (WHO), secondo cui i paesi più fortemente inquinati dovrebbero prepararsi per rispondere a questa eventualità.

«Stiamo tracciando una mappa delle città più inquinate - rivela - sulla base dei nostri database per supportare le autorità dei singoli paesi in regioni quali America Latina, Africa e Asia, cosicché si possano preparare con strategie di risposta adeguate a far fronte al problema epidemico», in connessione con l’inquinamento dell’aria.