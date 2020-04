Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunisce alle 21 ora svizzera per affrontare il tema dell’impatto del coronavirus, ma anche quello delle missioni di pace e della risposta umanitaria. Lo comunica il presidente di turno dei Quindici.

La riunione, in teleconferenza, sarà a porte chiuse, e partecipa anche il segretario generale Antonio Guterres. Sul tavolo c’è una bozza di risoluzione attualmente in stallo per il braccio di ferro tra Usa e Cina: Washington insiste nel volere una menzione esplicita del fatto che il virus ha avuto origine a Wuhan, proposta che incontra la ferma opposizione di Pechino.