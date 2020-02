I campioni esaminati in Svizzera sono finora risultati tutti negativi, eppure anche qui c’è chi teme l’arrivo del coronavirus di Wuhan, la metropoli divenuta fantasma. Il contagio ha in effetti già oltrepassato i confini cinesi, ha raggiunto la Gran Bretagna e la Russia, e in Germania ha colpito anche un bambino. In Italia il virus si è già trasformato in polemica - con l’attacco di Matteo Salvini alla gestione degli sbarchi dagli aerei da parte del Governo in carica -, oltre che spunto per dichiarare lo stato d’emergenza di sei mesi. In diversi Paesi ci si prepara ai rimpatri. La Svizzera stessa sta organizzando il rientro di dieci cittadini elvetici dalla Cina, più precisamente dalla provincia di Hubei, di cui Wuhan è il capoluogo. Vengono descritti in buona salute, al sicuro, ma verranno comunque posti in quarantena, in una non meglio precisata località al sud della Francia (il volo sarà su Marsiglia ). All’interno del Paese il tema suscita interesse, ma ancora non si è trasformato in psicosi, almeno stando all’Ufficio federale della sanità, la cui hotline dedicata al virus non ha subito particolari sollecitazioni. Altri Paesi inaspriscono le misure. Gli Stati Uniti ad esempio sconsigliano viaggi in Cina con la stessa urgenza di chi si reca in Afghanistan, Iraq e Iran. In Indonesia oltre 40.000 lavoratori di industrie sotto il controllo cinese sono stati messi in quarantena per precauzione. La Cina stessa, che sta già adottando drastiche misure di isolamento per prevenire l’ulteriore diffusione del virus, ha annunciato che i cittadini di Wuhan che hanno viaggiato all’estero saranno riportati in provincia su aerei charter «il più rapidamente possibile».

I trasporti congelati

«A partire dallo scoppio del caso mediatico un paio di settimane fa - ci spiega Aline Ballaman, general manager presso lo Swiss Centers China - il Governo si è impegnato a reagire molto più velocemente rispetto al caso della SARS nel 2003. Anche perchè si è cominciato a parlarne appena prima del Capodanno cinese, quindi il rischio di contagio con milioni di spostamenti è logicamente più alto». Wuhan e almeno altre 15 città sono state messe sotto quarantena, quindi almeno 50 milioni di persone sono bloccate a casa, spesso in famiglia per i festeggiamenti. «Shanghai - continua Ballaman - che è un importante hub anche per le società svizzere, in questi giorni è molto tranquilla, con poche persone per le strade come se fosse sempre domenica e tutti con le mascherine».

«C’è stata anche un’interruzione della ‘‘popolazione flottante’’, cioè quella che per lavoro migra quotidianamente da un agglomerato urbano a un altro dovendo affittare una camera per dormire fuori», ci spiega invece Gianluca Olivieri, partner fondatore della Financial Technologies, una società di servizi specialistici per le imprese che opera in Svizzera e in Cina. Pure i trasporti nazionali (treni e aerei) sono bloccati tanto che giovedì (in teoria l’ultimo giorno di vacanza), i viaggi erano del 78% inferiori rispetto all’anno scorso. A livello internazionale invece sono diverse le compagnie aeree che hanno messo dei blocchi ai viaggi verso la Repubblica popolare per precauzione: British Airways, American Airlines, Seoul Air, Cathay Pacific e Swiss solo per citarne alcune.

La caccia al tacchino

«Il vero problema - continua Olivieri - è la prevenzione, dato che le pratiche gastronomiche e di igiene personale sono molto diverse dalle nostre. Per fare un esempio, in un recentissimo viaggio di lavoro a Shanghai ho assistito a una scena di caccia al tacchino in un palazzo di periferia alto un centinaio di piani. La rincorsa è durata almeno fino al trentesimo piano. Queste cose succedono perchè lo spostamento di milioni di persone dalle zone rurali ai centri urbani pianificato dal Governo non è stato accompagnato dal necessario adeguamento delle pratiche igenico-sanitario tipiche della campagna».

«Anche la SARS - spiega Olivieri - era un coronavirus. Nel 2003 però le autorità avevano tentato di tenere il fenomeno nascosto, mentre questa volta, imparando dagli errori del passato, sono state molto più tempestive nella comunicazione internazionale. Solo che la trasparenza non basta: le autorità devono ancora comprendere che dovrebbero prevenire, anzichè correggere la malasanità urbana».

La volontà di essere trasparenti tra l’altro non manca di avere altre sfaccettature. «La Cina tiene molto a mostrarsi collaborativa a livello internazionale. Ma mentre in Occidente i media danno molto risalto agli sviluppi del virus, sui giornali cinesi la notizia è in primo piano solo nelle città colpite. Nel resto del Paese in questi giorni trovano molto più spazio le dichiarazioni del Governo sull’anno del Topo che le misure di sicurezza anticontagio. D’altra parte parliamo di centinaia di vittime su una popolazione di oltre un miliardo di persone, non sono certo numeri da spaventare il Governo».

Ospedali in tempi record

Intanto i due ospedali specializzati di Wuhan per contrastare il coronavirus «rispetteranno» i tempi record di costruzione (sei giorni) e saranno pronti il 2 e il 5 febbraio. Lo ha detto il sindaco della città focolaio, Zhou Xianwang, secondo cui l’Huoshenshan sarà pronto a trattare i pazienti il 3 febbraio e il Leishenshan lo farà dal 6 febbraio.

Le strutture, che potranno accogliere anche i parenti, seguono il modello dell’ospedale Xiaotangshan di Pechino, realizzato contro la SARS nel 2003 e in rapido adattamento ora per la nuova crisi. Allora per costruirlo c’erano voluti sette giorni. Secondo i media statali il primo ospedale potrà contenere 1.000 letti, il secondo ne avrà 1.600, mentre Pechino avrebbe già inviato 7.000 operatori sanitari nella provincia di Hubei per aiutare a contenere e combattere il virus.

