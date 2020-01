L’esatta pericolosità del virus è ancora difficile da valutare, ha detto oggi il Prof. Battegay a Keystone-ATS. Nella maggior parte dei casi, l’infezione si limita ai sintomi dell’influenza, ma fino a un quarto dei pazienti presenta complicazioni, con circa il 2,5% di esiti fatali. A titolo di confronto, la percentuale di casi di influenza stagionale con gravi complicazioni è di circa l’1%, osserva lo specialista. Il tasso aumenta in modo significativo negli anziani, nelle persone con sistema immunitario indebolito o in quelle che soffrono di malattie croniche.

Il Coronavirus sembra anche essere più contagioso dell’influenza stagionale: una persona con l’influenza ne infetta in media una o due, mentre la proporzione è di tre o più per il virus cinese. Durante la pandemia di SARS, nel 2002/2003, il tasso di contaminazione era da tre a cinque persone, aggiunge Manuel Battegay. «Ecco perché è così importante agire con decisione all’inizio dell’epidemia, ma anche in seguito».

Fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni, il Prof. Battegay raccomanda di attenersi alle consuete misure preventive durante la fase influenzale, cioè di garantire una buona igiene delle mani e, in caso di sintomi, di evitare i contatti con altre persone. Se il virus dovesse diffondersi in Svizzera, si dovrebbero prendere in considerazione ulteriori misure, conclude lo specialista.