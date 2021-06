«Gli Stati membri non potranno imporre restrizioni aggiuntive alla circolazione a chi detiene un certificato COVID a meno che queste restrizioni non siano necessarie e proporzionate alla necessità di tutela della salute pubblica», ha sottolineato Reynders. Il certificato «permetterà di circolare in UE per lavoro, motivi familiari e per il tempo libero», inoltre «garantirà un’alta protezione dei dati», ha aggiunto, precisando che la Commissione sta lavorando con gli Stati membri «affinché questo certificato diventi una realtà concreta».