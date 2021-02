Imbarazzo per la famiglia reale britannica e per Elisabetta II in persona. Una corte scozzese ha infatti condannato oggi a 10 mesi di carcere per aggressione sessuale il 34.enne Simon Bowes-Lyon, 19esimo conte di Strathmore e Kinghorne e cugino della sovrana per via materna in quanto nipote della defunta regina madre, della quale porta lo stesso cognome di nascita.

Bowes-Lyon, pecora nera di famiglia, s’era dichiarato colpevole il mese scorso di essersi introdotto ubriaco nottetempo, esattamente un anno fa, nella stanza di una sua ospite nella residenza avita di Glamis Castle, ad Angus, in Scozia, saltandole addosso e spingendola sul letto salvo esserne respinto dopo una ventina di minuti d’insistenze.

Un giudice della sheriff court di Dundee gli ha riconosciuto le attenuanti di aver chiesto subito scusa non appena tornato in sé, di aver espresso rimorso, di aver ammesso le proprie colpe in tribunale e di non avere precedenti specifici. Ma ha aggiunto che qualsiasi pena non detentiva sarebbe stata troppo lieve di fronte alla gravità del reato.

L’aristocratico, che ha ereditato il titolo di Lord Strathmore dal padre, al fianco del quale seguì a suo tempo in prima fila e a poca distanza dalla regina il corteo funebre in occasione della scomparsa della popolare e ultracentenaria Queen Mother, ha avuto in passato problemi con la giustizia per episodi di guida spericolata in sella alla moto, fino al ritiro temporaneo della patente; nonché, nel giugno del 2020, per aver violato restrizioni di viaggio legate all’emergenza COVID.

