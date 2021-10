Circa 2.500 abitanti dell’isola di La Palma (Canarie) hanno ricevuto dalle autorità l’ordine di chiudersi in casa a scopo precauzionale per la presenza nell’aria di gas legati all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, che potrebbero risultare pericolosi: lo hanno reso noto i responsabili del piano d’emergenza per questa calamità naturale.

Sono in corso accertamenti per valutare l’impatto sulla qualità dell’aria, in seguito ai quali verrà deciso se mantenere o meno la popolazione confinata. L’area interessata dalla direttiva delle autorità si trova nei comuni di El Paso e di Los Llanos de Aridane. Per il momento, la raccomandazione per le persone chiuse in casa è di non aprire porte e finestre.