In attesa delle classiche retrospettive del Corriere del Ticino, abbiamo deciso di raccogliere le notizie che più ci hanno colpito negli ultimi anni. Già, perché con l’arrivo del 2020 si chiude un intero decennio, profondamente segnato da eventi come gli attacchi terroristici in Europa, lo sdoganamento dei «populismi» sulla scena politica mondiale o fatti strettamente locali, come l’apertura del tunnel di base del San Gottardo, che hanno segnato il nostro territorio. Gli anni 10 del 21. secolo non hanno avuto un fatto emblematico e indimenticabile come l’attacco alle torri gemelle del 2001, quindi abbiamo deciso di raccogliere avvenimenti grandi e piccoli che più ci hanno coinvolto. Una rassegna puramente soggettiva, che magari ci ha tenuti impegnati dal punto di vista lavorativo o semplicemente ha portato qualche cambiamento nelle nostre vite. E, insieme all’augurio di un felice 2020, ci rivolgiamo a tutti i nostri lettori: qual è il fatto che più vi è rimasto impresso negli ultimi 10 anni? Scriveteci le vostre notizie del decennio a redazioneweb@cdt.ch o su Facebook (sotto questa notizia).

Leila Bakkers: «Il mistero dei cippi che nella notte cambiavano colore a Rancate. È questa mia notizia del decennio. Non per il suo rilievo. Ci mancherebbe. Ma perché seguire quella vicenda dalla redazione di Chiasso del Corriere del Ticino fu un vero divertimento. Era l’aprile del 2015. Una mattina squillò il telefono dell’ufficio: era il nostro stimato collega e fotografo Fiorenzo Maffi che ci annunciava il misfatto. "I cippi spartitraffico in centro paese a Rancate: sono stati pitturati di rosa durante la notte. Trovate già le fotografie nel sistema". La vicenda non si esaurì però con quella bravata, perché tre settimane più tardi un’altra chiamata arrivò in redazione: "I cippi, quelli in centro paese a Rancate: sono rossi, blu e gialli". Iniziammo ad appassionarci alla vicenda, intervistando gli abitanti del luogo per sentire le loro reazioni, da chi condannava il gesto, a chi trovava i cippi colorati molto più simpatici di quelli grigio-cemento originali. Sulle tracce (di vernice) si concentrarono anche la polizia locale e quella cantonale, che alla fine riuscirono ad identificare il responsabile, che fu denunciato per danneggiamento. Nel giugno successivo i cippi tornarono al loro colore originale. Da quel momento non hanno mai più cambiato aspetto».

Simone Berti: «Il 26 luglio 2016, un martedì, Bellinzona appariva appesantita e bisognosa di ferie. In redazione scorreva una classica giornata di mezza estate con tanta afa e pochi temi di cronaca. Ma come talvolta accade soprattutto nella stagione calda, la “notizia” era dietro l’angolo. Macabra, cominciò a manifestarsi a piccole dosi nel primo pomeriggio: “Un grave incidente è avvenuto sull’autostrada all’altezza di Quinto”. Fu subito evidente che si sarebbe dovuto “spaginare”, come si dice tra giornalisti. Ma nessuno poteva immaginare l’ampiezza del dramma. La vita di un’intera famiglia stroncata da un camion fuori controllo schiantatosi contro la piccola vettura che li trasportava. Riportava a casa in Germania mamma e papà di 43 anni, e le loro bimbe di 8 e 12 anni, dopo una vacanza sul Lago di Garda. Una famiglia come tante altre, annientata in una frazione di secondo. Una tragedia assurda che nemmeno lo straziante processo all’autista che si addormentò al volante del TIR, lo scorso mese di marzo, ha potuto rendere umanamente comprensibile».

Nicola Bottani: «Il capitano di una nave dovrebbe essere l’ultimo a lasciarla quando affonda ma la realtà dei tempi moderni ci dice che non è sempre così. Nella notte del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia va a incagliarsi sugli scogli davanti all’Isola del Giglio e inesorabilmente inizia ad affondare, perché nello scafo si apre una falla di alcune decine di metri. Fra i primi a lasciarla e a mettersi in salvo sull’isola c’è Francesco Schettino, che di questo gioiello delle crociere è il comandante. A costringerlo a tornare a bordo con toni severi e quanto mai decisi è Gregorio De Falco ufficiale delle Capitanerie di porto che via telefono gli ordina da Livorno di tornare immediatamente ai suoi compiti. “Ascolti: c’è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto... Veramente molto male... Le faccio passare un’anima di guai. Vada a bordo, cazzo!“, urla De Falco a Schettino. Che la biscaggina è la scala di corda utilizzata di solito per far salire a bordo delle navi i piloti dei porti in molti avrebbero preferito impararlo in un altro modo, nei giorni di questa tragedia, costata la vita a 32 persone, fra passeggeri e uomini dell’equipaggio».

Giona Carcano: «Dopo anni di latitanza, di sospetti e di continue fughe, Osama Bin Laden viene trovato e ucciso nel suo rifugio di Abbottabad, nella provincia della Frontiera del Nord Ovest del Pakistan, il 2 maggio 2011. Rinchiuso nel suo “compound”, circondato da muri altissimi e guardie armate, il terrorista di origini saudite – nemico numero uno degli Stati Uniti e mandante degli attentati dell’11 settembre 2001 – è freddato da una squadra composta da nove uomini dei Navy SEALs, le forze speciali della marina statunitense. Per stabilire con certezza l’identità del criminale più ricercato al mondo vengono prelevati campioni di midollo e di DNA. L’allora presidente americano Barack Obama, che segue dalla Situation Room della Casa Bianca ogni dettaglio dell’assalto, fa l’attesissimo annuncio: “Giustizia è fatta”. Il corpo di Osama, inizialmente trasportato in elicottero a Jalalabad, viene caricato su una nave della marina e gettato in mare, al largo del mar Arabico, poche ore dopo. È la fine del terrorista più famoso di sempre».

Andrea Colandrea: «Un anno di informazioni non stop sono un’enormità, dieci anni sono quasi infiniti. Ma se devo ricordare un fatto giornalisticamente rilevante degli ultimi dieci anni, cito senza esitare l’esperienza vissuta in prima persona in Bielorussia nell’agosto del 2016, nel trentennale del disastro nucleare di Chernobyl, il più grave della storia. Quell’estate partii con un volo per Minsk senza ovviamente parlare una sola parola della lingua locale o di russo. Mi cercai un interprete sul posto e tramite un suo conoscente, un ex militare, fui accompagnato nelle zone alienate della regione attorno ai centri di Gomel e Mogilev, dove si depositò gran parte della nube tossica emanata dal reattore di Pripyat che andò in fiamme. Le zone fuori dalle due città, che sono ormai disabitate da quel maledetto 1986, sono situate a un tiro di schioppo dal confine ucraino. Un tempo vi vivevano migliaia di persone, oggi, invece, ci sono solo sterpaglie, boschi e cartelli con il simbolo della radioattività e il divieto d’accesso. L’obiettivo - dopo aver visitato una struttura che offre cure palliative a bambini in fin di vita affetti da tumori e leucemie gravissime - era capire se in conseguenza del disastro nucleare di Chernobyl, in quelle terre di nessuno, si morisse ancora; come pure di sondare il grado di consapevolezza del disastro nucleare nelle nuove generazioni. Ho potuto constatare che trentadue Comuni del distretto di Cerikov, lì vicino, sono spariti dalla cartina geografica, proprio come un migliaio di altri villaggi bielorussi più a Sud, lungo il confine con la Russia e l’Ucraina. I giovani del luogo sono convinti che quello dell’incidente al reattore di Pripyat sia stato soltanto un fatto accaduto in un passato remoto e che non può più, quindi, avere conseguenze sulla salute. La realtà è diversa. Sì, a Chernobyl, per le radiazioni si muore ancora.

Bruno Costantini: «Una data entrata nella storia: 1. giugno 2016. Un piccolo Paese come la Svizzera, grazie alle sue capacità progettuali, ingegneristiche e finanziarie, presenta al mondo intero una grande opera: la galleria ferroviaria più lunga del mondo, il tunnel di base del San Gottardo con le sue implicazioni politiche ed economiche e i suoi obiettivi di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. La cerimonia d’inaugurazione è un evento internazionale. Fra l’emozione e l’orgoglio, a Pollegio sono presenti diverse personalità europee, fra le quali la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese François Hollande, il premier italiano Matteo Renzi. Una nuova tappa di AlpTransit, rivoluzionaria per il Ticino, sarà raggiunta il prossimo anno con l’apertura della galleria di base del Ceneri. È questa la Svizzera che sa costruire il suo futuro».

Alan Del Don: «Altro che le nozze dei reali inglesi, il matrimonio del decennio è stato quello di Brenno Martignoni con l'amata Stefania Polti. Era il 23 luglio 2011. Il nostro era ancora sindaco di Bellinzona. La decisione di organizzare il banchetto nuziale e la festa a Palazzo civico suscitò un vespaio di polemiche. E, molto probabilmente, neanche un anno più tardi costò la poltrona più ambita all'esponente del Noce. Al suo posto venne eletto, a furor di popolo, Mario Branda. Primo sindaco socialista della Turrita. Una rivoluzione. Quel fatidico sì, quel ricambio radicale nella stanza dei bottoni, gettò inoltre le basi per un altro matrimonio: l'aggregazione, la nascita della nuova Bellinzona. Fra meno di quattro mesi il nuovo decennio nella capitale ticinese si aprirà ancora con loro. Brenno Martignoni Polti che vuole rientrare in Municipio (oggi tra le fila dell'UDC) e Mario Branda che non intende mollare lo scranno di timoniere della Città. Se entrambi riuscissero nel loro obiettivo poi si sfiderebbero per l'elezione del sindaco? Probabile. Di sicuro, stavolta, sulla loro strada non ci saranno fiori d'arancio».

Paolo Galli: «Roger Federer si è ritirato. Anzi no. La mia notizia del decennio è una non notizia. Materiale da cassandre, più che da giornalisti. Un decennio, o giù di lì, a preconizzare il ritiro del campione, a vedere un suo calo, quello definitivo, un crollo, la voglia che vola via. Non ne ha più, dicevano. La moglie è stanca di viaggiare, aggiungevano. Intanto lui giocava. Ha giocato tanti altri tornei, altre finali. Ha vinto, dal 2010 (compreso) in avanti, cinque titoli dello Slam, l’ultimo ancora nel 2018, in Australia, altri cinque li ha visti sfumare soltanto all’ultimo atto. In tutto ha vinto 42 tornei, comprese due edizioni delle ATP Finals. Ah, ha conquistato anche la Coppa Davis, in coppia con Stan Wawrinka, nel 2014. A un certo punto sembravano sul punto di odiarsi, i due, sino a poche settimane prima della finale di Lilla. Poi avevano fatto pace, evidentemente. Pare che oggi Mirka abbia ancora voglia di girare il mondo, e che Roger abbia ancora la sensazione di poterlo dominare. E se non lo farà, continuerà a divertirsi ancora un po’. Insomma, si è ritirato? Mi sa tanto di no».

Barbara Gianetti Lorenzetti: «Mentre il Locarnese rimane ancora il fanalino di coda del cantone per quanto riguarda le aggregazioni comunali, nel decennio che si conclude vi è stata almeno un’opera che è riuscita a coalizzare l’intera regione: il PalaCinema. Inaugurato ufficialmente il 28 ottobre del 2017, il centro di competenza dell’audiovisivo (nei cui locali trovano spazio diversi inquilini, dal Locarno Film Festival al CISA, dalla SUPSI alla Ticino Film Commission) ha rappresentato una sorta di filo rosso che ha percorso quasi tutti i dieci anni. Attorno al 2010 l’idea ha preso forma; nel 2012 il concorso di architettura ha decretato vincitore lo studio londinese Zaera-Polo, mentre nel 2013 si sono votati i crediti necessari. Gli anni successivi sono stati quelli del cantiere, per una struttura attorno alla quale si sono coalizzate le speranze di rilancio dell’intera regione. Da molti il PalaCinema, costato 33,65 milioni di franchi e situato in piazza Castello a Locarno, è stato definito l’opera del decennio nel comparto verbanese».

Paolo Gianinazzi: «Parigi. Ancora Parigi. Bruxelles, Nizza e Berlino. Poi Manchester, Londra e Barcellona. Sono le città europee che tra il gennaio del 2015 e l’agosto di due anni più tardi vennero barbaramente colpite dal terrorismo. Una tragica stagione che sembrava non finire mai. Centinaia di morti, e la paura che aleggiava tra le capitali del Vecchio Continente. Raccontare quegli attimi, minuto dopo minuto nella frenesia del web, dava un certo senso di impotenza. Allo stesso tempo, però, ogni dettaglio contava: ‘‘Quale quartiere è stato colpito? Il pericolo è terminato?’’ Risposte che diventavano informazioni fondamentali per i molti lettori (e per molti di noi) che proprio là, in quella città, hanno un amico, un conoscente, o un parente del quale preoccuparsi. Tutti noi, anche se lontani, ci siamo sentiti vicini a quelle tragedie. A distanza di qualche anno, però, vale forse di più la pena porre l’accento e ricordare la coraggiosa reazione dei cittadini di quelle capitali: uomini e donne che nei giorni successivi agli attentati scesero in piazza, tornarono in quei luoghi, per manifestare solidarietà, e soprattutto per dire no alla paura».

Roberto Giannetti: «Negli ultimi dieci anni c’è stato un tema in campo economico che ha dominato su tutti gli altri, e che anche a noi giornalisti ha dato filo da torcere. Sto parlando della fine, lenta e travagliata, del segreto bancario per i clienti esteri. Si è trattato di un lento “trauma” che si è protratto nel tempo, ma che è stato anche molto profondo, che ha cambiato completamente il modello di business del settore bancario svizzero, che fra l’altro aveva vissuto già un brutto momento nel corso della crisi finanziaria (leggi salvataggio di UBS). La fine del segreto bancario (sottolineiamo, per i clienti esteri, mentre rimane per i residenti in Svizzera) è stato un processo lungo, iniziato con l’annuncio dell’allora consigliere federale Hans Rudolf Merz nel marzo 2009, che aveva detto che la Svizzera si sarebbe conformata all’articolo 26 del modello di Convezione Ocse in materia di scambio d’informazioni fiscali, per concludersi il primo gennaio del 2018, quando dalle domande di assistenza tributaria caso per caso e con tutti i rimedi giuridici che uno Stato di diritto conosce, si è passati allo scambio automatico di informazioni. In tutti questi anni c’è stato un susseguirsi di notizie e di decisioni che erano anche difficili da capire e da riportare, con molte zone d’ombra che hanno creato anche sconcerto. Questa modifica è stata pesante per il settore bancario, che ha dovuto cambiare il modo di operare e ha visto i costi e gli obblighi di compliance diventare molto più pesanti, rendendo l’attività meno redditizia rispetto ad un tempo. Anche a questo è legato il fatto che in Borsa la quotazione dei titoli delle banche svizzere sono ancora molto inferiori rispetto alle vette che avevano raggiunto prima della crisi finanziaria».

Antonio Mariotti: «La data, più simbolica che effettiva perché non dappertutto le cose hanno seguito lo stesso ritmo, è quella del 31 dicembre 2013. Da quel momento la stragrande maggioranza delle sale cinematografiche hanno detto addio alle “pizze”, che da oltre un secolo contenevano dapprima solo le migliaia di fotogrammi che componevano un film (in bianco e nero e poi a colori) e in seguito anche la traccia ottica che permetteva di riprodurre il sonoro, per abbracciare la tecnologia digitale. Una rivoluzione che forse è passata inosservata da buona parte degli spettatori ma certamente non nelle cabine di proiezione e, più a monte, a livello di produzione e distribuzione delle opere. Sul momento sono stati sottolineati soprattutto gli aspetti più “democratici” di questa operazione che ha spazzato via decenni di know how tecnico e artigianale: “Nelle sale arriveranno più film e soprattutto più piccoli film” affermavano gli ottimisti. È passata appena una mezza dozzina d’anni, il panorama dell’offerta audiovisiva è profondamente mutato, grazie soprattutto all’affermarsi delle piattaforme di streaming online, ma non si può certo dire che il cinema digitale oggi sia profondamente diverso da quello dell’era analogica. A tirare le fila, in maniera più subdola poiché il sistema permette un controllo totale sulla programmazione dei film, sono sempre la major, tranne che per quelle sale (sono poche ma resistono) che hanno scelto vie più o meno alternative. Ma la pellicola non è morta e sepolta e si sta già prendendo la sua rivincita: per conservare i film girati negli ultimi dieci anni su supporto digitale le cineteche di tutto il mondo e gli Studios hollywoodiani puntano infatti sulla buona vecchia celluloide. Alla prova dei fatti è lei ad offrire le maggiori garanzie di durare in eterno. Anche se forse non tutti i film di oggi se lo meriterebbero».

Osvaldo Migotto: «Guardando agli ultimi 10 anni della cronaca internazionale l’avvenimento che mi è rimasto particolarmente in mente sono le elezioni presidenziali statunitensi dell’8 novembre 2016. Per la prima volta nella storia del Corriere del Ticino, grazie all’edizione digitale, abbiamo potuto fornire ai nostri lettori l’esito delle presidenziali USA in tempo reale. Nelle prime ore del giorno di mercoledì 9 novembre 2016, gli abbonati dell’edizione digitale (e-Paper) del CdT hanno infatti potuto leggere, in prima pagina e nelle pagine di approfondimento (quelle che fino a poco tempo fa si chiamavano «Primo piano»), la notizia bomba della vittoria del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump. L’idea della Direzione del CdT di puntare sull’edizione digitale ha permesso a due redattori di seguire in diretta (dalla tv), la lunga notte elettorale americana. I risultati che giungevano dai primi Stati, che grazie al loro fuso orario avevano già chiuso le urne, davano il candidato repubblicano in vantaggio. Per noi in redazione la notizia aveva dell’incredibile, visto che i sondaggi della vigilia indicavano la democratica Hillary Clinton in testa. Con l’arrivo dell’esito del voto nei grandi Stati, pensavamo, le «quotazioni» della candidata democratica riprenderanno quota. Invece non fu così. Alla fine la vittoria di Trump fu netta. Le dita sui tasti dei nostri computer correvano veloci per aggiornare l’edizione digitale entro le 6 del mattino, mentre il pensiero andava ai cittadini statunitensi, che per quattro anni avrebbero dovuto fare i conti con un presidente imprevedibile che già nel corso della campagna elettorale si era fatto notare per una serie di comportamenti non proprio in linea con i canoni che caratterizzano gli uomini di stato americani».

Marija Miladinovic: «Erano le 18.50 del 15 aprile di quest’anno, all’inizio della Settimana Santa, quando, tra l’incredulità della gente, dal cantiere dei restauri di Notre Dame, una nuvola di fumo ha cominciato a levarsi nel cielo di Parigi. Le fiamme si sono propagate velocemente aiutate anche dalla struttura in legno della cattedrale e le coperture hanno ceduto. Pochi minuti prima delle 20 la guglia è crollata, un quarto d’ora dopo, alle 20.11 è stata la volta del tetto. Mentre i vigili del fuoco - oltre 400 quelli intervenuti, uno dei quali resta ferito - cercavano di arginare i danni, i parigini - a centinaia - si sono riuniti per intonare l’Ave Maria. Alle 4 di mattina, l’incendio è stato domato, tra gli applausi della folla, ma all’alba del giorno dopo, la tristezza. La capitale non smetteva di essere soffocata, seppur metaforicamente, da quel fumo che ha rischiato di portarsi via parte dell’identità cittadina. Questo dicembre 2019 è stato il primo, dopo 216 anni, in cui a Notre Dame non si è celebrata la messa di Natale. L’ultima volta era il 1803 e in Francia governava ancora Napoleone. Persino negli anni dell’invasione nazista, dal 1940 al 1944, la cattedrale era rimasta l’emblema del Natale parigino. L’incendio ha ampiamente segnato l’identità culturale francese ed europea. Lo dimostra anche la quantità di denaro raccolto - 320 milioni di euro - da aprile ad oggi, per ricostruire, un giorno, quel simbolo cittadino».

Michele Montanari: «Un Airbus 320 della Germanwings precipita nel Sud della Francia. A bordo ci sono 150 persone: tutte morte. Era il marzo del 2015 e praticamente ogni giorno dopo quel disastro andavamo a caccia di notizie. Sulle agenzie, sui media internazionali, pure sui social network. Volevamo capire il motivo di quella disgrazia. Io ero da poco al Corriere del Ticino. Stavo finendo uno stage universitario, mentre preparavo la mia tesi di master. In quei giorni ho colto l’essenza stessa del giornalismo: cercare la verità ad ogni costo e raccontarla alle persone. Ho anche capito che la verità può essere difficile da accettare e, una volta sfiorata, può davvero colpire allo stomaco come un pugno di ferro. Il copilota di quel maledetto volo, dopo essersi chiuso da solo nella cabina di pilotaggio, decise di suicidarsi stroncando la vita di passeggeri ed equipaggio. Voleva essere ricordato per ‘un gesto grandioso’. Nella mia memoria è rimasta impressa la tragedia, non il nome dell’assassino. Quello lo lascio volentieri nelle braccia dell’oblio».

Chiara Nacaroglu: «Il 18 maggio del 2018 il Giornale del Popolo esce con un’edizione in bianco. L’ultima dopo 92 anni di storia. La chiusura del quotidiano della Curia, a causa di problemi finanziari che hanno portato al fallimento della Nuova Società editrice Giornale del Popolo SA, è stata una perdita per il panorama mediatico ticinese e una grande sconfitta per la trentina di dipendenti che si è trovata senza un posto di lavoro. Da un giorno all’altro e senza un piano sociale. A dare il colpo di grazia, aveva spiegato l’editore, il vescovo mons. Valerio Lazzeri, il fallimento di Publicitas, la società che si occupava di raccogliere e gestire la pubblicità per il quotidiano con sede a Massagno. Nel maggio di due anni fa non erano mancate le polemiche tra la direttrice Alessandra Zumthor e il vescovo. La prima aveva messo in dubbio le scelte dell’editore, parlando della decisione di chiudere come di un «fulmine a ciel sereno»; il secondo invece aveva ribattuto che la direzione era informata della situazione «in ogni fase ma che l’aveva sempre minimizzata». Ai dipendenti, però, nessuno aveva pensato. Si è mossa così la solidarietà che ha permesso di raccogliere un fondo di quasi un milione di franchi per le 34 persone rimaste senza lavoro».

Marcello Pelizzari: «Dalla foresta amazzonica alla giungla di cemento. Da Manaus a San Paolo. Ah, il Brasile. Primo luglio 2014, Svizzera contro Argentina. Ottavo di finale. I Mondiali, quelli belli. Quelli nella patria del calcio. E, soprattutto, la fortuna di essere lì. Sul pezzo come direbbero alcuni. Più che una notizia, è il mio personalissimo momento del decennio. Ricordo tutto. Le emozioni, le tensioni, le occasioni sciupate, quel palo maledetto all'ultimo respiro e un urlo – collettivo – lanciato al cielo. Della serie: no, non può finire davvero così. E invece finì proprio così, con gli argentini in festa (quasi increduli) e noi in lacrime. Ricordo anche le mie, di lacrime. Nella pancia dello stadio, a due passi dalla tribuna stampa. E un pensiero fisso: “Ok, ma come faccio a scrivere di una partita così?”. Era un giorno speciale, particolare. Ottmar Hitzfeld, il commissario tecnico dei nostri, aveva appena perso suo fratello Winfried complice una leucemia. Di più, la sconfitta segnò il suo addio alla Nazionale. Provo a raccogliere le idee, a trovare un attacco accattivante, a riassumere in poche righe un ottavo di finale sì storto ma eccezionale. I grattacieli di San Paolo mi avvolgono. Il Mondiale, per la Svizzera, è appena finito. Ma il mito legato a quel match è vivo ancora oggi».

Paride Pelli: «Quei pochi fortunati che possiedono ancora il suo biglietto da visita originale, oggi, sono potenzialmente un po’ più ricchi: Steve Jobs, fondatore e amministratore delegato della Apple, è considerato infatti un mito, una leggenda, per moltissimi, in particolare per la generazione dei Millenials, che anche solo per ottenere il «cartoncino» con sopra stampato il suo nome e il simbolo della mela morsicata sarebbero disposti - è notizia di pochi giorni fa - a mettere sul piatto centinaia e centinaia di dollari. Un aneddoto, questo, che la dice lunga sulla figura di quello che è considerato il “padre della nuova era digitale”. Jobs è scomparso a soli 56 anni, il 5 ottobre del 2011, sconfitto da un tumore al pancreas che lo tormentava dal 2005 e che ha annientato la sua volontà di contribuire ancor di più alla nuova evoluzione digitale. La sua dipartita coincide con la fine di un’epoca; il suo celeberrimo “Siate affamati, siate folli”, è diventato il mantra del nuovo millennio, la mela morsicata di cui sopra il simbolo dell’evoluzione inarrestabile della tecnologia. E la commozione planetaria che ha accompagnato la sua morte ha dimostrato quanto la stessa tecnologia faccia ormai parte del tessuto dell’umanità».

Luca Pelloni: «Certo, non è stata una pagina felice per la Città. Ma il cosiddetto caso “appaltopoli”, poi sgonfiatosi man mano e conclusosi con un semplice ammonimento, ha direttamente o indirettamente cambiato il volto politico di Locarno nell’ultimo decennio. Tutto era iniziato con un blitz della Magistratura nel novembre del 2013 a Palazzo Marcacci per compiere alcuni accertamenti – in seguito alle segnalazioni del municipale Giuseppe Cotti apparse sulla stampa nelle settimane precedenti – volti a verificare eventuali irregolarità nell’attribuzione di mandati o appalti pubblici. Da lì un gran putiferio. Politico. Non sul fronte della giustizia, perché è da subito apparso evidente che non vi erano fattispecie di rilevanza penale. Comunque in piazza Grande ha iniziato a tirare una brutta aria. E non sono mancati gli scambi di cortesie tra PS e PLR. Dalla sinistra bordate sulla Polizia (dicastero di Niccolò Salvioni, liberale radicale) e dal PLR (ma non solo), in tutta risposta, frecciate sulla gestione della casa anziani San Carlo (sotto l’egida del municipale del PS Ronnie Moretti, poi affidata al PPD Cotti). Ma senza ombra di dubbio, sebbene lei stessa abbia affermato che la sua decisione non fosse legata a quanto successo, tutta questa brutta vicenda è terminata con una decisione che ha modificato gli equilibri politici cittadini: il sindaco Carla Speziali, il primo gennaio del 2015, ha annunciato che avrebbe lasciato la carica dopo qualche mese. Proprio quel sindaco, tenace e cocciuto, che ha portato a casa il PalaCinema, l’unica opera che nel decennio appena trascorso è riuscita a coalizzare le forze di tutto il Locarnese. Infine, va forse ancora sottolineato che il PLR è riuscito a risollevarsi dopo questo scossone, confermandosi alle elezioni del 2016 il partito di maggioranza relativa (con tre seggi nell’Esecutivo) e affidando ad Alain Scherrer (dimostratosi una vera macchina da voti) la poltrona di sindaco».

Fabio Pontiggia: «La notizia del decennio è la fotografia del corpicino esanime di Aylan Kurdi trovato il 2 settembre 2015 sulla spiaggia turca di Bodrum. Con il padre, la madre e il fratellino maggiore tentava la via della speranza in una vita migliore. Il canotto su cui la famigliola si era imbarcata naufragò. Sopravvisse solo il padre. Aylan era nato a Kobane tre anni prima. La cittadina curda della Siria fu teatro di una delle tante cruente battaglie della guerra civile siriana. Il conflitto nel Paese retto da Assad scoppiò il 15 marzo 2011. Non è ancora finito: 400 mila morti, un numero indefinito di feriti, 5 milioni e mezzo di profughi all’estero, più di 6 milioni di sfollati interni, città devastate, un patrimonio culturale distrutto. Sono le cifre di un disastro in cui quasi tutti siamo coinvolti e abbiamo responsabilità. Quella fotografia ebbe un impatto emotivo incredibile. Indusse Angela Merkel ad aprire le porte a chi fuggiva dall’inferno siriano. La miglior statista di questo millennio pagò per quella scelta. Ma fu la scelta giusta contro il male della guerra, contro l’indifferenza di molti, contro la cattiveria dei complottisti. Di tanti, troppi altri Aylan non ci sono le fotografie. Anche per questo motivo quella cruda, dolce immagine è la notizia del decennio».

Gianni Righinetti: «Giovedì 7 marzo 2013, improvvisamente, è morto Giuliano Bignasca. Un giorno difficile da dimenticare per chi si occupa di politica cantonale perché da quel momento molte cose sono cambiate e il dibattito si è fatto più stanco, stantìo e fondamentalmente più vecchio. Sono mutati la Lega, i rapporti tra i partiti e con il Nano è sparito quel genio e sregolatezza che ha determinato una stagione politica fatta di idee, eccessi e tante contraddizioni. Ma anche da sparate domenicali dalle colonne del suo Mattino che settimanalmente veniva usato per attaccare gli avversari, anche brutalmente, anche sul piano personale e fin intimo. Di buon mattino la notizia aveva fatto il giro del Cantone, della Svizzera e ha varcato anche i confini nazionali. Poi il funerale, migliaia di persone dietro al feretro partito dal quartier generale leghista di via Monte Boglia: giorni di commozione e partecipazione. E la Lega? Oggi, all’alba dei sette anni da quel giorno, sta ancora cercando un nuovo Nano, una nuova figura di riferimento anche alla luce della perdita di velocità. Ma è semplicemente una mission impossible».

Anna Riva: «Trovo curiosamente degna di nota la videointervista che Giorgia von Niederhäusern ed io facemmo il 5 dicembre 2018 alla neoeletta consigliera federale Karin Keller-Sutter. Nonostante sui giornali fosse apparsa l’informazione, in via preliminare, che l’allora candidata era in grado di farsi capire senza problemi anche in italiano, alle nostre domande poste nella lingua di Dante aveva risposto in francese. Questo il nostro ultimo botta e risposta: ‘Lei però capisce e parla l’italiano, anche se in questo momento non lo fa, giusto?’ ‘Giusto (risponde in italiano, ndr.), parlo un poco, sì, capisco abbastanza bene ma non parlo tanto bene l’italiano’. Non sappiamo se si trattasse di un’improvvisa amnesia o di un’inibizione dovuta all’emozione del momento. Ma io personalmente rimasi un po’ stupita».

John Robbiani: «Con il 35,5% dei voti di lista la Lega dei Ticinesi conquista la maggioranza relativa a Lugano, superando (ed è una prima storica) il PLR. Il candidato più votato è Marco Borradori, fino ad allora consigliere di Stato, che conquista più preferenze di “re” Giorgio Giudici. Dopo alcuni giorni di valutazione Giudici, sindaco dal 1984, rinuncia al ballottaggio e Borradori diventa sindaco a tutti gli effetti. Per Lugano si chiude un ciclo. Queste elezioni sono state segnate anche dalla scomparsa, il 7 marzo, di Giuliano Bignasca. Il nome del leader della Lega rimase sulle schede elettorali anche dopo la sua morte. Il “ Nano” conquistò 9.001 voti personali ottenendo tecnicamente l’elezione in Municipio».

Martina Salvini: «Partono i cinque rintocchi. Alle 11.56 del 21 gennaio del 2016 tutto è pronto. Qualche vibrazione, il botto e poi la luce. Il diaframma principale della galleria di base del Ceneri viene fatto saltare. Il momento è storico. Segna il completamento dello scavo nella canna ovest e una tappa fondamentale dell'opera che dal 2020 avvicinerà Sopraceneri e Sottoceneri, permettendo di raggiungere Lugano da Locarno in soli 22 minuti di treno. Sventolano le bandiere italiane e quelle svizzere. Dopo aver fatto brillare l'ultima carica, i minatori si stringono le mani e si abbracciano. Dietro l’opera ci sono loro, con le loro storie. Il peso degli anni passati lontano da casa e l’incertezza del domani, ora che dovranno cercarsi un nuovo cantiere in cui lavorare, non scalfiscono la gioia. Sui volti di Walter, Franco, Gianmarco – alcuni dei minatori che ho incontrato tra gli oltre 500 uomini che hanno partecipato ai lavori – si legge tutta l’emozione per aver portato a termine un’impresa unica: “Oggi entriamo anche noi nella storia”».

Carlo Silini: «Quando entro nell’appartamento sul lago, un bambino e una bambina sgusciano via ridendo dentro il loro pigiamino di spugna. È il 2016 e per la prima volta incontro e intervisto una famiglia composta da due uomini (intesi come maschi) che, ricorrendo alla tecnica dell’utero in affitto in America, sono riusciti ad avere due figli. Un incontro insospettabilmente normale, con le regole e le bizze di una qualsiasi famiglia tradizionale. Penso che i tempi sono cambiati e non posso scordare che, un giorno di luglio del 2013, papa Francesco se ne sia uscito dicendo: «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?». Parole che, a modo loro, hanno segnato il decennio».

Raffaele Soldati: «Tiger Woods, ma chi era costui? Negli ultimi tempi, almeno prima del 2019, qualcuno se lo sarà anche chiesto, perché il «colored» statunitense era quasi scomparso dalle pagine sportive. Lo incontrai nel 2000 quando si impose a St. Andrews nella mecca del golf, in Scozia. Allora era all’apice della sua notorietà. E non aveva ancora distrutto la sua immagine, non solo sportiva. Tiger, professionista con una ventennale carriera (107 tornei vinti, di cui 15 prove del Grande Slam), è tornato da lontano superando mille traversie. Nella primavera scorsa, al Masters di Augusta, dopo anni di delusioni, ha firmato l’ultimo dei suoi Grandi Slam. Potrà anche non essere il mio golfista preferito Tiger, ma merita comunque tutta la mia stima. Lo storico primato del mitico Jack Nicklaus (18 titoli maggiori in carriera) è ancora raggiungibile. E francamente l’ex numero uno meriterebbe anche di emulare l’Orso d’Oro. Intanto Donald Trump ha insignito Woods della medaglia presidenziale della libertà. Un grande riconoscimento che, negli Stati Uniti, assieme alla medaglia d’oro del Congresso, è la più alta onorificenza civile».

Federico Storni: «Baro un po’: la mia notizia del decennio è aver scovato nel 2018 una storia quasi del tutto dimenticata di quarant’anni fa. Parte del mio lavoro è scartabellare fra documenti ufficiali. Non sono letture particolarmente sexy, ma possono rivelare piccole e grandi gemme. In questo caso una domanda di costruzione per creare un campo scout mi ha fatto riscoprire un progetto per creare un’università a Carona a fine anni Sessanta. E non solo. Una visita all’archivio di Stato e un lontano parente rintracciato in Canada hanno rivelato altre storie pazzesche, con l’università come trait d’union: sono emersi una spia botanista che forse ha ispirato James Bond, una donna dalla voce guaritrice che s'era comprata mezza Carona e un membro di fondazione dell'Ambrì Piotta e atleta olimpico riscopertosi politico. Cioè i tre che hanno provato a rendere realtà l’università a Carona. Uno di loro, però, segretamente remava contro. E l’università è rimasta sulla carta».

Lidia Travaini: «Sarà forse l’influenza dei miei trascorsi cestistici, ma la mia notizia del decennio è una notizia “tripla”. Ma molto triste, non come i canestri da tre punti. La redazione del Mendrisiotto del CdT in meno di un anno ha infatti dovuto affrontare 3 omicidi. Tre fatti di cronaca nera avvenuti a distanza ravvicinata e in un raggio di pochi chilometri. Il primo in via Odelscalchi a Chiasso l’8 ottobre 2015: a perdere la vita fu un 35.enne portoghese. Forse per la fama di quel quartiere, oggi rinato, in quell’occasione si era però potuto in un qualche modo distanziarsi dalla vicenda. Un meccanismo impossibile con l’omicidio del 27 novembre dello stesso anno, visto che quell’aggressione mortale nei confronti di un 73.enne capitò nel garage sotto il nostro ufficio di Chiasso e che anche una collega si trovò, suo malgrado, testimone della scena pochi minuti dopo l’accaduto. Poco meno di un anno dopo, il 14 ottobre 2016, un 43.enne del Mendrisiotto uccise la cognata 35.enne, anch’essa della regione. L’omicidio fu commesso a Stabio ma l’uomo si liberò del corpo inerme poco oltre il confine italiano. A queste vicende non abbiamo solo dedicato tempo e molti articoli. Occuparcene ci ha però anche messi alla prova, perché staccare la spina dopo aver “scavato” tutto il giorno in certe vicende è tutt’altro che scontato».

Giorgia Von Niederhäusern: «Finalmente la svolta: anche la Svizzera avrà un congedo paternità. Meno di quanto richiesto dall’iniziativa popolare che ha spinto il dibattito sul tema a Berna, ma comunque abbastanza per essere considerato un passo nella giusta direzione. Con questo ragionamento, alla luce del compromesso trovato dalle Camere federali, i promotori del testo “Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia” in ottobre hanno deciso di ritirarlo. L’iniziativa, sostenuta soprattutto da membri dei partiti di sinistra e di centro, prevedeva che ai neo papà venissero concessi 20 giorni di pausa dal lavoro pagata, da utilizzare in modo flessibile nel primo anno di vita del figlio. Le Camere a settembre di quest’anno hanno optato per un compromesso di due settimane che i neo papà potranno far valere nei primi sei mesi dalla nascita di un figlio. Il congedo verrebbe finanziato mediante le Indennità per perdita di guadagno. Costo stimato: 230 milioni di franchi all’anno. Se la “svolta” sopracitata sarà possibile è però ancora da vedere. Un comitato interpartitico di stampo borghese ha lanciato un referendum. Si oppone a detrazioni salariali sempre maggiori, a ulteriori oneri per le istituzioni sociali e a un carico supplementare per le piccole e medie imprese. I contrari hanno ora tempo fino al 23 gennaio 2020 per raccogliere le 50 mila firme necessarie».

