La notizia della morte di Amess è stata data dalla polizia dell’Essex. Le forze dell’ordine hanno anche precisato che non viene ricercato nessun altro individuo in connessione con l’omicidio dopo l’arresto che è stato compiuto.

Risale al 2010 invece l’attacco contro un altro deputato laburista, Stephen Timms, ferito con due pugnalate a sua volta nel proprio collegio elettorale, in quel caso ad opera di uno studente «radicalizzato». Mentre bisogna tornare al 2000 per l’attacco in cui fu ucciso un assistente del deputato liberaldemocratico Nigel Jones, che si frappose di fronte a un accoltellatore proprio per difendere il parlamentare.