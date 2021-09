Il premier kosovaro Albin Kurti, che finora non ha mai inserito il dialogo con Belgrado tra le prime priorità del suo governo, ha ammesso tuttavia che è il dialogo l’unico modo per risolvere l’intricata questione del Kosovo.

Lo ha detto all’indomani di colloqui telefonici avuti con l’Alto rappresentante UE Josep Borrell e con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, sempre più preoccupati per il protrarsi delle tensioni interetniche nel nord del Kosovo e che moltiplicano gli appelli a entrambe le parti alla calma e al ritorno al tavolo negoziale.

«Abbiamo parlato dell’importanza di rispettare le leggi, della pace e della sicurezza, e della necessità di una riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo. Il dialogo è l’unico modo per trovare soluzioni giuste», ha detto Kurti su Twitter, come riferito oggi dai media serbi.

Borrell e Stoltenberg hanno parlato al telefono ieri anche con il presidente serbo Aleksandar Vucic ribando i loro appelli a lavorare per ridurre le tensioni salite pericolosamente nel nord del Kosovo.

Nel nord del Kosovo intanto la situazione resta invariata e sempre molto tesa, con la popolazione serba che da otto giorni prosegue la protesta contro l’obbligo del cambio di targa imposto ai veicoli in entrata dalla Serbia. Restano le barricate e i blocchi stradali intorno ai due calichi di frontiera di Jarinje e Brnjak, sempre chiusi al traffico, con i reparti della polizia speciale kosovara (Rosu), armati e appoggiati da decine di blindati, che controllano i punti strategici nell’intera regione del nord del Kosovo. Una presenza questa che ha ulteriormente irrigidito la dirigenza serba, con il presidente Vucic che ha messo in stato di allerta le truppe di stanza nel sud del Paese a ridosso del confine. E nel fine settimana a più riprese aerei caccia MiG-29 e elicotteri militari serbi hanno sorvolato la zona di frontiera. Non una minaccia ma un avvertimento - ha detto Vucic, che chiede il ritiro delle unità armate della polizia speciale kosovara per tornare al negoziato. Ieri le truppe di frontiera sono state visitate dal ministro della difesa serbo Nebojsa Stefanovic in compagnia del capo di stato maggiore, generale Milan Mojsilovic, e dell’ambasciatore russo a belgrado Aleksandr Botchan-Kharcenko.

Nel suo colloquio ieri con Stoltenberg, Vucic ha denunciato l’assenza di una reazione della comunità internazionale a quella che ha definito «una occupazione che dura da una settimana del nord del Kosovo ad opera di mezzi blindati di Pristina». Il nord è abitato in larga maggioranza da popolazione serba ed è lì che il conflitto fra Belgrado e Pristina si manifesta da anni con maggiore asprezza.

La Serbia non riconosce l’indipendenza proclamata nel febbraio 2008 dalla sua provincia meridionale a maggioranza albanese. La dirigenza di Belgrado mal sopporta gli appelli alla calma ‘a entrambe le parti’ che giungono da UE e NATO, ritenendo che unica responsabile della situazione di tensione sia la parte kosovara che non rispetta gli impegni assunti con gli accordi già conclusi, a cominciare dalla creazione della Comunità delle municipalità serbe in Kosovo. E oggi la premier Ana Brnabic è tornata a criticare l’UE che, afferma, tace sul comportamento ritenuto irresponsabile di Pristina e non fa nulla a suo avviso per indurre la parte kosovara a rispettare gli accordi dei quali l’Unione europea è garante nella sua veste di mediatore nel dialogo.

A Pristina sarà in visita oggi il premier albanese Edi Rama, mentre a Belgrado il presidente Vucic vedrà in giornata gli ambasciatori del gruppo cosiddetto del ‘Quint’ - Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia. Stando ai media serbi, l’inviato americano per i Balcani occidentali Gabriel Escobar nei prossimi giorni si recherà a Bruxelles per esaminare con i responsabili europei gli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo.

