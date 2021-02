Ricominceranno l’11 febbraio le visite turistiche nel complesso del Duomo di Milano. Lo rende noto la Venerabile Fabbrica del Duomo la quale spiega che, in questa prima fase, il Complesso sarà accessibile per la visita dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.

Consigliato l’acquisto online del biglietto su www.duomomilano.it.

La Veneranda Fabbrica sta «predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo di Milano alle visite turistiche nel rispetto di tutte le norme vigenti, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d’accesso e servizi interessati, per offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza».

Per celebrare la riapertura turistica, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone promozioni e opportunità per i visitatori. È previsto uno sconto speciale del 20% su tutte le proposte di visita guidata. Tutti i possessori della nuova Milano Duomo Card «possono finalmente utilizzare il proprio ingresso omaggio al Duomo e alle Terrazze, usufruire dell’abbonamento che prevede l’accesso illimitato al Museo del Duomo» o «approfittare di un’eccezionale opportunità e convertire il proprio ticket in una visita guidata individuale, con una guida in esclusiva, con sconto del 25%, prenotandosi sul sito e inserendo il codice identificativo della card».

La Veneranda fabbrica specifica che il Duomo è sempre liberamente accessibile per la preghiera, per le celebrazioni e per le confessioni, in osservanza del protocollo sottoscritto da Conferenza Episcopale Italiana e governo Italiano e delle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano.

