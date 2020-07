«Qui ci sono i massimi esperti della riabilitazione neurologica. Mi sembra proprio che la strada sia in discesa. Ci sono buone prospettive». Queste le parole di Niccolò, figlio di Alex Zanardi, che intervistato dal Corriere della Sera si è mostrato ottimista sulle condizioni del campione paralimpico, trasferito ieri nel centro di riabilitazione neurologica di Costa Masnaga (Lecco). Zanardi infatti è stato dimesso dall’Ospedale di Siena dove era è ricoverato dallo scorso 19 giugno, giorno del grave incidente avvenuto mentre correva con la sua handbike. I tre interventi ai quali è stato sottoposto il giorno dell’incidente, il 29 giugno e il 6 luglio, gli hanno salvato la vita e sono serviti a stabilizzare le zone interessate dal trauma cranico. Operazioni che hanno permesso di chiudere il programma di sedazione a Siena e di organizzare un viaggio impegnativo come quello fino in Brianza, per permettere ad Alex di affrontare il prossimo step: la possibile riabilitazione.