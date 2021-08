Secondo il New York Times, ora verranno effettuati tagli all’approvvigionamento idrico, che inizialmente colpiranno soprattutto gli agricoltori dell’Arizona: a partire dal prossimo anno saranno tagliati fuori da gran parte dell’acqua su cui hanno fatto affidamento per decenni. Razionamenti molto più limitati sono previsti per Nevada e Messico attraverso il confine meridionale degli USA.

Il Bureau of Reclamation, un’agenzia del Dipartimento degli Interni, ha dichiarato la carenza d’acqua pubblicando le previsioni per il fiume per i prossimi 24 mesi, secondo cui entro la fine di quest’anno Lake Mead, l’enorme bacino idrico vicino a Las Vegas, raggiungerà un livello di 325 metri sul livello del mare e sarà al 34% della sua capacità. Non si vedeva un livello così basso da quando il lago ha iniziato a riempirsi dopo il completamento della diga di Hoover negli anni ‘30.