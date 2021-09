In Europa, Asia e Nord America gli eventi di freddo estremo in inverno sono sempre più frequenti: a provocarli, può sembrare paradossale, è il veloce riscaldamento dell’Artico. A dimostrarne la diretta connessione è uno studio pubblicato su Science da ricercatori dell’Istituto di Tecnologia del Massachusetts (Mit).

Ondate di freddo nella storia umana non sono mai mancate, tra le più note quella che colpì l’Europa nel 1709 e portò addirittura a ghiacciare i canali di Venezia su cui pare fosse possibile pattinare, ma eventi ugualmente estremi come quelli del 2021 in Texas, dove si ebbero 200 miliardi di danni e il collasso della rete elettrica, oppure quelle che hanno colpito l’Europa nel 2017 e 2012 si sono fatti molto più frequenti negli ultimi decenni.