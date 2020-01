Il fumo degli incendi, che stanno devastando l’Australia, ha viaggiato per più di 12.000 chilometri ed è arrivato ieri, ben visibile, nei cieli di Cile e Argentina, senza però pericoli per la salute dei loro abitanti.

Il fumo si è visto soprattutto nella zona centrale del Cile, dove una nebbiolina ha coperto il cielo, ed è probabile che permanga in queste condizioni fino a oggi, secondo la Direzione meteorologica cilena. La nube di fumo ha fatto apparire il sole con toni più rossi. Si trova a 6.000 metri di altitudine e non dovrebbe scendere in superficie. L’unica conseguenza, al momento, è una riduzione della radiazione ultravioletta, visto che funziona come una sorta di ‘tappo’.