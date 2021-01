Il futuro dell’America, almeno per i prossimi due anni, passa dalla Georgia, dove oltre sette milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per i due ballottaggi che decideranno le sorti del Senato e della legislatura sino alle elezioni di Midterm del 2022.

Qualora vincessero entrambe le sfide, i democratici avrebbero 50 senatori come i repubblicani, ma la vicepresidente Kamala Harris farebbe da ago della bilancia. Se invece il Grand Old Party conquistasse almeno uno dei due seggi, manterrebbe la maggioranza e Joe Biden sarebbe costretto a negoziare ogni legge e ogni nomina. Col rischio di un sabotaggio permanente, se nel partito repubblicano prevalesse la linea dura e divisiva di Donald Trump.

Il voto in Georgia è diventato quasi un referendum su di lui e un bivio tra due visioni del paese. «Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato, queste elezioni sono l’ultima occasione per difendere e salvare l’America che amiamo, l’ultima linea di difesa», ha tuonato il presidente uscente nel suo ultimo comizio a Dalton, rilanciando le sue infondate accuse di brogli ed evocando con un eventuale successo democratico una deriva socialista.

«Non prenderanno questa Casa Bianca, combatteremo come dannati», ha promesso, alimentando i timori di un’escalation dello scontro sulla certificazione dei voti del collegio elettorale, prevista domani al Congresso. I repubblicani sono divisi ma 140 deputati e 14 senatori sono pronti a contestare la vittoria di Biden, mentre davanti a Capitol Hill sono attesi migliaia di fan del presidente, dopo l’arresto del leader del gruppo di estrema destra Proud Boys Enrique Tarrio nella capitale per aver bruciato uno striscione Black Lives Matters rubato da una chiesa afroamericana.

Trump sta aumentando anche il pressing su Mike Pence, che presiederà la seduta: «Spero si schieri con noi, che non ci deluderà, altrimenti mi piacerà di meno», ha arringato minacciosamente, prima di twittare (infondatamente) che il vicepresidente «ha il potere di respingere gli elettori scelti in modo fraudolento». Il controllo democratico della Camera comunque rende impossibile il ribaltamento del voto del collegio elettorale.

«La posta in gioco è altissima, questo Stato da solo può cambiare la traiettoria non solo per i prossimi anni ma per la prossima generazione», ha avvisato Biden. Anche Barack Obama ha ammonito che il voto ha una portata storica: «vediamo come alcuni siano disposti a spingersi per mantenere il potere e minacciare i principi fondamentali della nostra democrazia», ha denunciato l’ex presidente riferendosi chiaramente a Trump.