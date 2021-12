Il Giappone blocca le prenotazioni per i voli in entrata

Il Giappone ha deciso di bloccare tutte le prenotazioni di voli in entrata nel paese per tentare di bloccare la diffusione della variante Omicron del coronavirus del COVID-19. Lo fa sapere il governo di Tokyo.

«Abbiamo chiesto alle compagnie aeree di non accettare nuove prenotazioni» di voli per il Giappone «per un mese a partire dal primo di dicembre», ha dichiarato un responsabile del Ministero dei trasporti, precisando che il provvedimento non riguarda invece le prenotazioni già esistenti.