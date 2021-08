Il governo giapponese ha deciso di estendere di due settimane, fino al 12 settembre, lo stato di emergenza in diverse prefetture del Paese a causa della diffusione, a livelli allarmanti, della variante Delta del coronavirus.

Nuovi provvedimenti minori riguardano altre 10 prefetture dell’arcipelago, con misure che prevedono lo stop della vendita di alcol alle 19 per le attività della ristorazione, e la chiusura anticipata alle 20.

Nelle ultime 24 ore l’area metropolitana di Tokyo ha segnalato oltre 4’300 nuove infezioni, mentre a livello nazionale i pazienti in terapia intensiva hanno superato quota 1’600, aggiornando il record per il quinto giorno di fila.

Nella conferenza stampa serale, durante l’annuncio delle misure, il premier Yoshihide Suga ha esortato la popolazione a dimezzare le proprie uscite in particolare nelle aree affollate, facendo riferimento a una possibile modifica dell’attuale legislazione per ottenere una maggiore ottemperanza delle normative. A differenza dei Paesi più colpiti dal Covid, il Giappone non ha mai introdotto sul proprio territorio misure equivalenti ai lockdown dall’inizio della pandemia.