Un giudice dell’Oklahoma ha respinto la richiesta di bloccare il comizio di Donald Trump sabato a Tulsa, il primo dopo lo stop imposto dalla pandemia, per il timore che possa alimentare un focolaio di coronavirus.

A presentare l’istanza erano state due organizzazioni - The Greenwood Cultural Centre e the John Hope Franklin Center for Reconciliation - insieme ad alcuni residenti immunodepressi e quindi più vulnerabili al virus. I ricorrenti avevano chiesto al giudice di imporre le misure di distanziamento sociale e l’uso della mascherina o di vietare il rally al Bok Center, che ha una capienza di quasi 20 mila posti.