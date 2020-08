Aboud si è recato sul luogo dell’esplosione, al porto di Beirut, rivelando che tra i dispersi vi sarebbero numerosi vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere l’incendio conseguente alla prima esplosione.

Schmutz si trova ora in ospedale, precisa ancora il DFAE. Secondo il Dipartimento, l’enorme onda d’urto ha causato la rottura di finestre su un raggio di diversi chilometri. L’esplosione ha danneggiato gravemente l’ambasciata elvetica e la residenza dell’ambasciatrice.

Il resto del personale della rappresentanza svizzera in Libano è in buona salute. L’ambasciata sta ora chiarendo se altri cittadini svizzeri sono stati colpiti dall’esplosione. Finora non vi sono indicazioni al riguardo, secondo il DFAE.