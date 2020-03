coronavirus

Secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità «ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200 mila e 4 giorni per trecentomila» - In Spagna superata la soglia dei 30 mila contagi, in Germania oltre 25 mila - Salgono le vittime negli USA, in Olanda e in Iran - Negativo il primo test su Angela Merkel - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI