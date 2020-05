Il governo di Boris Johnson è riunito per esaminare, nel consiglio dei ministri del giovedì, un allentamento parziale del lockdown nel Regno Unito atteso a partire da lunedì malgrado il numero di morti nel Paese, picco europeo in cifra assoluta dopo il sorpasso sull’Italia.

Il piano di avvio di una Fase 2 sarà illustrato dal premier al Paese domenica e ieri Johnson in Parlamento, pur rimanendo cauto sulla necessità di evitare «il disastro» di un secondo picco, ha evocato per la prima volta esplicitamente la prospettiva di qualche restrizione in meno già dalla settimana prossima.

Il superamento del primo picco ufficializzato nel Regno nei giorni scorsi e il calo di contagi e ricoveri «non deve ingannarci né farci rischiare un secondo picco più virulento»», ha avvertito oggi stesso il ministro per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, intervistato dalla Bbc prima della riunione.

La stampa preme tuttavia in gran parte sul governo Tory, con titoli che già festeggiano l’accantonamento da lunedì dell’intimazione generalizzata a «restare a casa».

In generale le prime pagine di oggi ignorano in effetti gli ultimi dati sul bilancio di vittime dell’epidemia sull’isola, primo Paese in Europa ad aver superato i 30.000 decessi ufficiali accertati per Covid-19. Mettendo piuttosto in rilievo l’impatto sempre più grave sull’economia.

I tabloid e le testate di destra, che nelle settimane scorse hanno digerito obtorto collo il lockdown imposto da un governo cui pure non sono ostili, pregustano con toni quasi trionfalistici «l’inizio della fine» delle restrizioni da lunedì. Sebbene anticipando in effetti un piano molto graduale di alleggerimento: scandito da «5 tappe fino a ottobre», secondo il Mirror. Il Sun inneggia addirittura a un «lunedì felice»; mentre il Daily Telegraph - giornale che ha messo alla berlina gli incontri con l’amante e le violazioni delle misure restrittive imputate al professor Neil Ferguson, costringendo tempestivamente alle dimissioni il massimo teorico del lockdown fra i consulenti di Johnson - dà adesso per scontata una svolta verso il superamento «della raccomandazione di stare in casa».

Fra le ipotesi concrete, si prevede in effetti da lunedì una parziale ripresa di attività lavorative (ma con l’obbligo di garantire misure di distanziamento straordinarie), una riapertura di giardini pubblici con possibilità di prendere il sole e fare picnic, oltre l’esercizio fisico, e forse un ok a pub e affini per i soli tavolini all’aperto. Mentre le scuole ripartirebbero non prima di giugno e il via libera generalizzato a ristoranti, caffè e pub scatterebbe al più presto a settembre.

Il Financial Times, voce della City, ipotizza peraltro «una doppia strategia»: con minoro restrizioni sul fronte lavorativo, ma controlli stringenti, nonché barriere ai confini e quarantena obbligatoria per chi entrerà o tornerà nel Regno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata