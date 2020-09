Il 20 e il 21 settembre si vota in sette Regioni italiane. In Veneto il presidente uscente Luca Zaia, leghista, si appresta ad essere eletto brillantemente per il suo terzo mandato. Qual è la posta in gioco di questo voto? Abbiamo sentito Paolo Feltrin, politologo e docente di Scienze politiche all’Università di Trieste.

Gli ultimi sondaggi indicano un successo senza precedenti per Luca Zaia e il centrodestra, con il 74% delle intenzioni di voto, come si spiega la grande popolarità di questo leader leghista?

«Va innanzitutto detto che dal 1995, quando è stato adottato il sistema maggioritario, in Veneto ha sempre vinto il centrodestra. Nel 2010 il centrodestra avevano ottenuto il 61% dei consensi, quindi qualsiasi percentuale di voti Zaia porterà a casa, che sia il 70 o il 75%, parte comunque...