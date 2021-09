L’Unione europea ha criticato oggi la composizione del nuovo governo afghano dei talebani, affermando che non è né «inclusivo» né «rappresentativo». L’esecutivo presentato ieri «non sembra una formazione inclusiva e rappresentativa della ricca diversità etnica e religiosa dell’Afghanistan che speriamo di vedere e che i talebani hanno promesso nelle ultime settimane», ha detto un portavoce in un comunicato.

Intanto, al primo collegio in persona dei commissari dopo la pausa estiva, oggi «si è discusso degli ultimi sviluppi in Afghanistan e anche il sostegno da dare alla regione. La situazione è ancora molto fluida e richiede un monitoraggio da vicino», ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic.

«Le discussioni sull’Afghanistan sono state piuttosto approfondite», ha spiegato, aggiungendo che «abbiamo lavorato per fare in modo che il personale Ue e i numerosi afghani che hanno collaborato potessero essere evacuati e nonostante le difficili condizioni sul terreno lo abbiamo fatto», ha aggiunto. Secondo Sefcovic «ci potrebbero essere ancora delle persone in Afghanistan che dovrebbero essere evacuate e siamo in stretto contatto con Stati membri su questo» aspetto.