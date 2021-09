I repubblicani americani in Senato bloccano il «doppio» provvedimento che prevede l’aumento del tetto del debito e il finanziamento del Governo per evitare lo shutdown. La misura è stata bocciata con 50 voti contro 48. I democratici avevano bisogno di 60 voti per farla procedere. Il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, ha cambiato il suo voto in extremis da «sì» a «no» per consentire ai democratici di presentare nuovamente il provvedimento.