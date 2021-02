Negli ultimi giorni però molte cose sono cambiate. L’assoluzione al processo dell’impeachment ha rinvigorito l’ex presidente, intento ora a dichiarare guerra al suo partito e a pianificare la «vendetta» contro quei repubblicani che lo hanno tradito e hanno votato a favore della sua messa in stato di accusa. Nelle prossime settimane Trump inizierà a valutare le credenziali di papabili candidati che possono correre alle midterm nel 2022 per assicurarsi ci sia per ogni posto repubblicano aperto un candidato MAGA, il suo slogan Make America Great Again.

Ma Trump non intende rimanere solo in panchina e manovrare da lontano. L’ex presidente punta a riprendersi la scena e la sua partecipazione al Cpac rientra proprio in questa sua smania di riaffermarsi. L’appuntamento è per Trump l’occasione per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe: nelle intenzioni dell’ex presidente, riporta Fox, c’è quella di parlare del futuro del partito repubblicano e del movimento conservatore.