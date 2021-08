Si è originato al 15.esimo piano l’incendio che ha distrutto il grattacielo di via Antonini a Milano e poi ha avuto una sorta di ‘effetto camino’.

L’aria tra l’edificio e i pannelli di rivestimento del grattacielo ha fatto correre le fiamme e la ‘Torre dei Moro’ si è trasformata in una torcia. E’ quanto hanno accertato finora gli investigatori e gli inquirenti nell’inchiesta.

Il fascicolo sarà aperto a breve per disastro colposo (incendio colposo l’altra ipotesi di reato al vaglio) dal dipartimento guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano che in mattinata effettuerà un altro sopralluogo sul posto coi Vigili del fuoco.

Un video, girato da un residente della zona e acquisito dagli inquirenti, mostra che il fuoco si è sprigionato al 15esimo piano (da capire ancora se in un appartamento e per quali cause) e in poco più di 15 minuti ha divorato l’intero edificio, intaccando soprattutto la struttura esterna di rivestimento costituita da lastre di polistirene e alluminio.

Si è creato un ‘effetto camino’ dovuto allo spazio (pare di una quindicina di centimetri circa) tra i pannelli di rivestimento e l’ossatura principale del grattacielo. L’aria contenuta in quello spazio ha contribuito a far correre le fiamme che hanno trasformato la Torre in una torcia. Gli stessi pannelli di rivestimento, dunque, non hanno retto al fuoco e proprio il fatto che non fossero ignifughi sarà uno dei temi delle indagini.

Ad ogni modo, in Procura viene chiarito che è stata evitata una tragedia grazie anche al fatto che i primi inquilini che si sono accorti dell’incendio, sentendo l’odore del fumo, hanno avvisato gli altri presenti nel palazzo, bussando alle porte.

Tempestivo, spiegano gli inquirenti, anche l’intervento dei soccorritori. E per fortuna nel grattacielo, dove abitano sessanta famiglie, erano presenti in totale solo una trentina di persone, perché altre erano ancora fuori per le ferie.

La facciata del palazzo in Alucobond

La facciata della Torre dei Moro, il palazzo che è stato divorato dalle fiamme nel quartiere del Vigentino a Milano, era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio. Lo ha spiegato l’amministratore del palazzo, Augusto Bononi, parlando con la stampa.

«So che stavamo verificando la possibilità di pulirlo e anche la stabilità - ha aggiunto -, perché non abbiamo mai fatto nulla sulla facciata quindi nel breve si voleva approfittare delle agevolazioni fiscali per fare una pulizia. Niente di più di quello e poi verificare gli stati di ancoraggio delle lastre e dei pannelli alla facciata».

