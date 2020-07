Poi il drammatico aggiornamento delle 02:45: «Le persone in pericolo dicono di non poter rimuovere l’acqua dalla barca perché è sovraffollata. Urlano: ‘stiamo morendo!’. Il mercantile #Maridive230 è a 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma Malta non risponde alle nostre chiamate».

All’imbarcazione in difficoltà se ne aggiunge un’altra, sempre in acque maltesi, con 45 naufraghi a bordo, portando così il totale a 140 persone in pericolo: «Un’altra barca in pericolo con 45 persone in fuga dalla Libia ha chiamato #AlarmPhone stanotte. Sono in zona SAR di Malta e chiedono soccorso immediato. Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono. Malta, il soccorso in mare è un vostro dovere!», si legge in un altro tweet.